Depósito de Vacunas Aconcagua obtiene Autorización Sanitaria del ISP y se posiciona como el tercer depósito certificado del país

Un hito histórico para la salud pública de la región de Valparaíso se concretó con la obtención de la Autorización Sanitaria definitiva del Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) Aconcagua, otorgada por el Instituto de Salud Pública (ISP), lo que lo posiciona como el tercer DVI del país en contar con esta certificación.

El DVI Aconcagua, dependiente de la Seremi de Salud de Valparaíso y ubicado en la comuna de San Felipe, cumple un rol estratégico en el Programa Nacional de Inmunizaciones, asegurando el correcto almacenamiento y distribución de vacunas y productos biológicos para 20 comunas y 41 centros de salud de las provincias de Los Andes, San Felipe, Petorca y Quillota.

Tras un proceso de modernización integral, el recinto cuadruplicó su capacidad de almacenamiento de vacunas refrigeradas e incorporó tecnología de vanguardia para productos congelados y ultracongelados, con monitoreo remoto, sistemas de respaldo energético y altos estándares de control sanitario.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, destacó que “este es un hito histórico para nuestra región. Ser el tercer DVI del país con autorización del Instituto de Salud Pública refleja el compromiso de nuestros equipos con la seguridad, la calidad y la salud de las personas. Hoy contamos con un depósito de nivel nacional que garantiza el resguardo adecuado de vacunas y fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de inmunización”.

En esa línea, Francisca Bañados, directora técnica del DVI San Felipe contó que “estamos muy contentos por el logro alcanzado. Si bien contábamos con Autorización Sanitaria provisoria a raíz de la pandemia, y ésta se hizo extensiva hasta ahora, hoy podemos decir que ya tenemos la aprobación de autorización de funcionamiento, último proceso de la Autorización Sanitaria".

"El DVI cuenta con infraestructura que cumple con todas las necesidades y requisitos que la norma exige, además de un equipo técnico de lujo, al que le agradezco su trabajo y disposición permanente para llevar a cabo cada tarea, requerimiento y eventualidad que se presentan, ellos son Claudia Venegas y Jorge Villarroel. Nos enorgullece ser DVI modelo y ser el tercer DVI a nivel nacional con Autorización Sanitaria”, agregó.

Con esta autorización, el DVI Aconcagua se posiciona como un referente nacional en la cadena de frío, fortaleciendo la capacidad del Estado para asegurar vacunas seguras, oportunas y de calidad para la población.

