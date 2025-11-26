Denuncias por alta congestión vehicular en acceso a Limache llegan a Vialidad y a la SISS por obras de Aguas Pacífico

Compleja es la situación de tránsito que se vive a diario en el principal acceso a la comuna de Limache, donde según lo reportado por conductores y vecinos, la congestión se extiende desde el sector Palmira Romano Sur hacia el camino que conecta en dirección a San Pedro y a Quillota, afectando a trabajadores, estudiantes, adultos mayores y familias que deben soportar demoras diarias que, en algunos casos, superan la media hora ida y vuelta en horarios punta.

El caso fue abordado por el diputado Nelson Venegas, quien señaló que "la situación de la congestión vehicular en el principal acceso a Limache es tremendamente compleja. Entendemos que estas obras son necesarias para el bienestar sanitario de la población, pero no puede ser que todos los días vecinas y vecinos tengan que estar detenidos cerca de 30 minutos o más para poder llegar a sus trabajos, a sus colegios, a los centros de salud, porque una de las calzadas está intervenida".

Por este motivo, el legislador del Partido Socialista (PS) por el Distrito 6 indicó que "hemos oficiado a la Dirección de Vialidad y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para que nos informen cuál es el plan de mitigación y las compensaciones también que se deben realizar (...), junto con fiscalizar si se está cumpliendo y determinar las eventuales responsabilidades en caso de detectar irregularidades en esta obra que se emplaza en el principal acceso a la comuna".

En el oficio, solicitó información sobre las medidas de gestión de tránsito exigidas a la empresa, informar las fiscalizaciones realizadas y estudiar eventuales ajustes al plan de obras, que puedan permitir mitigar mejor los efectos de esta importante obra que la empresa está desarrollando en el sector y que tendrán un plazo de 3 meses.

