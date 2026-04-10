Denunciante anónima de la principal carta para asumir la Seremi del Trabajo da la cara: "Todo el mundo siente miedo de ella"

En medio de cuestionamientos por su eventual llegada a la Seremi del Trabajo en Valparaíso, el nombre de Carolina Sangüesa vuelve a estar en el centro de la polémica. Esto, luego de que en entrevista con Puranoticia Matinal se conocieran nuevos testimonios sobre denuncias por presunto maltrato laboral al interior de la Municipalidad de Algarrobo.

En conversación con el programa, la exconcejala Marcela Mansilla y la exencargada de Cultura del municipio, Alejandra Canales —quien hasta hace tres semanas ejercía dicho cargo— abordaron los hechos, poniendo énfasis en el clima interno que, según acusan, se vive en la administración.

Durante la entrevista, Canales —quien presentó una denuncia ante Contraloría— explicó las razones que la llevaron a dar el paso: “Estoy aquí porque con mucho miedo y nerviosismo, pero necesito afrontar la situación. Yo puse esa denuncia”.

En su testimonio, describió un ambiente laboral marcado por el temor: “Todo el mundo siente miedo hacia ella, todo el mundo no se atreve a decir”, señalando que incluso reunir testigos fue complejo: “Me costó mucho poder recoger a los testigos porque estaba todo el mundo muerto de miedo”.

La exfuncionaria relató episodios de hostigamiento psicológico que, según indicó, afectaron profundamente su salud: “Ella desprestigiaba mi imagen, no solo a mí, a la de muchos compañeros más”, agregando que “una vez fui encerrada en su oficina y me gritó por una hora”.

Asimismo, detalló las consecuencias personales de estos hechos: “Estuve con licencia y tratamiento psicológico y psiquiátrico. El maltrato es silencioso y va cayendo de a poco, cala muy hondo”.

En la misma línea, sostuvo que existe una problemática estructural dentro del municipio: “Hay una cultura del miedo instalada (...) cuando la autoridad no se hace cargo de su rol, quedan todos expuestos”.

Respecto al origen de la denuncia, Canales indicó que se motivó por un episodio que afectó a funcionarias: “Yo hice esta denuncia porque eran funcionarias del aseo las víctimas (...) es imposible que como sociedad tratemos así a las personas”.

Por su parte, la exconcejala Marcela Mansilla advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada. “Carolina Sangüesa ha tenido muchísimos problemas de maltrato al interior del municipio”, sostuvo.

Además, cuestionó la eventual designación en la cartera del Trabajo: “No queremos que Carolina Sangüesa sea Seremi del Trabajo, porque no es una persona capacitada para atender al mundo laboral”.

Mansilla también apuntó a la inacción de las autoridades comunales frente a las denuncias: “A la municipalidad le llegaron las denuncias y aún así el alcalde no hizo nada”.

Finalmente, ambas coincidieron en que el temor a perder el empleo ha sido un factor clave para el silencio de muchos funcionarios. “Muchas veces tienen que elegir entre su dignidad y seguir trabajando”, afirmó Canales.

Consultada por el medio, Carolina Sangüesa declinó referirse a las acusaciones y señaló que evalúa acciones legales. Esto, mientras el caso continúa en desarrollo, con una investigación en curso en Contraloría y crecientes cuestionamientos ante un eventual nombramiento en un cargo clave para el ámbito laboral en la región.

PURANOTICIA