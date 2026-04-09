Grave denuncia en Contraloría tensiona opción del Gobierno para la Seremi del Trabajo en Valparaíso: "Es bastante violenta"

La instalación del Gobierno en la región de Valparaíso estaría sumando un nuevo flanco de tensión en medio de una seguidilla de cuestionamientos a los nombramientos. A las recientes salidas y revisiones en distintas Secretarías Regionales Ministeriales (Seremías), ahora se agregan antecedentes que involucran directamente a quien aparece como principal carta para asumir la Seremi del Trabajo y Previsión Social.

El escenario ya venía complejo: primero, la renuncia de Aldo Ibani a la Seremi de Salud a sólo 48 horas de ser anunciado; luego, la salida de Carlos Montero de la Seremi del Trabajo, cuyo cargo no habría tenido el visto bueno del Ministerio en Santiago; y la revisión adicional del nombre de Hernán Silva para la Seremi de Seguridad Pública, tras conocerse una investigación de Carabineros en su contra. Todo esto ha tensionado la instalación del Ejecutivo en la zona, más aún si se suma la denuncia y querella contra Benjamín Koch, quien asomaba como la principal carta para la Seremi de Minería.

En este contexto, surge el nombre de Carolina Sangüesa, actual administradora municipal de Algarrobo, exdirectora regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), militante de Renovación Nacional (RN) y funcionaria de confianza del alcalde Marco Antonio González. Su eventual arribo a la Seremi del Trabajo, sin embargo, se produce en medio de antecedentes que hoy vuelven a instalar cuestionamientos.

DENUNCIA A CONTRALORÍA

Uno de ellos corresponde a una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República durante el segundo semestre de 2025 por una persona que pidió al órgano fiscalizador del Estado que reservara su identidad, quien acusó hechos de violencia laboral, falta a la probidad administrativa y omisión de deberes funcionariales.

Según el documento –al que pudo acceder Puranoticia.cl–, los hechos se remontan al 20 de septiembre de 2024, en el marco de la Fiesta Costumbrista de Algarrobo. Allí, la administradora municipal –de acuerdo con la denuncia presentada– habría tomado del brazo a una funcionaria de aseo, la habría arrastrado varios metros y empujado violentamente, gritándole que abandonara el lugar. En el mismo episodio, otras tres trabajadoras algarrobinas habrían sido empujadas, resultando una de ellas con lesiones luego de caer contra una estructura metálica dispuesta en el lugar.

La presentación también apunta a la reacción posterior de las autoridades. Se acusa que, pese a la presencia de testigos y a que el hecho fue informado al alcalde González, no se activaron protocolos internos, no se instruyó sumario ni se adoptaron medidas de resguardo para las afectadas, lo que –según la denuncia– constituye una forma de violencia institucional y una falta a la probidad administrativa.

El documento describe un clima de temor al interior del Municipio, señalando que las funcionarias afectadas no denunciaron en su momento por miedo a represalias laborales y que, con el tiempo, se instaló una "cultura del silencio" frente a lo ocurrido.

ABUSO Y MALTRATO

A este antecedente se suma una segunda señal. Hace dos meses, la entonces relacionadora pública del Municipio de Algarrobo, Eileen Barrera, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable, la que estuvo acompañada de duras acusaciones.

En su carta, la profesional afirmó que su decisión se adoptó tras "situaciones reiteradas de abuso de poder y maltrato laboral", las cuales –según indicó– habrían sido ejercidas principalmente por la administradora municipal Carolina Sangüesa y avaladas por la autoridad comunal, Marco Antonio González.

Asimismo, la denunciante sostuvo en su carta dirigida a los concejales que el ambiente laboral se había vuelto incompatible con el respeto y la dignidad que exige el servicio público, afectando su integridad personal, emocional y profesional.

Ambos antecedentes, aunque distintos en su origen –denuncia formal ante Contraloría y renuncia con serias acusaciones–, coinciden en apuntar a la misma autoridad y en describir un escenario interno complejo en el Municipio de Algarrobo.

"ES UNA PERSONA VIOLENTA"

A partir de estos antecedentes, Puranoticia.cl conversó con la exconcejala de Algarrobo, Marcela Mansilla, quien coincidió en el Municipio con Carolina Sangüesa, de quien dijo sin tapujos que se trata de una persona "de armas tomar" y "violenta".

"Carolina Sangüesa es una militante de Renovación Nacional. Es una abogada que llegó como directora del Departamento Jurídico. Cuando se fue (el exalcalde) José Luis Yáñez y tomó la alcaldía Marco Antonio González, fue él quien la trajo como Directora Jurídica. Al poco andar, cuando ya Marco Antonio asumió como alcalde titular, la cambió y la nombró administradora", comenzó explicando la exautoridad.

Asimismo, aseguró que la exdirectora del Sernac en Valparaíso "es una persona bastante violenta, verbalmente violenta. Yo fui concejala y yo tuve con ella una serie de encontrones. Lo que pasa es que yo tengo mi personalidad, entonces conmigo no iba a entrar en mayores conflictos, pero la verdad es que ella es violenta".

De hecho, dijo que cuando se publicó la carta de la trabajadora del Departamento de Comunicaciones, "yo empecé a ver los comentarios hacia ella, de parte de funcionarios de la Seremi Minvu, y hablaban de ella como una mujer violenta".

Mansilla reiteró que "ella es muy violenta. Aquí, a las tres concejalas que hay, que son bastante tímidas, ella las ha amenazado –como sabe de derecho y las concejalas no– las ha amenazado con las pena del infierno si ellas votan A, B o C. O sea, realmente ella es una mujer de armas tomar y, bueno, esa vez que maltrató a las niñas físicamente, eso tiene que ver más bien, además, porque estaba tomada".

Finalmente expresó que "en la administración municipal ella fue incapaz de poner protocolos en contra del acoso laboral. Ella misma acosa laboralmente. ¿Cómo una persona que tiene conflictos con los trabajadores, con los funcionarios, puede llegar a ser Seremi del Trabajo? Yo lo encuentro realmente gravísimo. (...) Imagínate, se va a una Seremi que tiene directamente relación con los funcionarios y funcionarias".

Cabe hacer presente que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso no se han referido a la situación de Carlos Montero ni mucho menos de quién será su sucesor(a), aunque trascendió que este viernes 10 de abril será el Ministerio del Trabajo y Previsión Social el que dará a conocer lo ocurrido, donde Sangüesa asoma como la carta principal. En ese sentido, la eventual llegada de una autoridad con cuestionamientos abiertos podría significar un nuevo episodio de tensión para el Gobierno en Valparaíso, en momentos en que aún intenta estabilizar su instalación en la zona tras una seguidilla de errores no forzados relacionados a los nombramientos fallidos y controversias.

PURANOTICIA