Denuncian que el SLEP Valparaíso ordenó suspender las fotocopias e impresiones en todos sus colegios por falta de presupuesto

El diputado Luis Cuello (PC) denunció que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso instruyó suspender el servicio de impresión y fotocopias en todos sus establecimientos educacionales debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.

La medida contempla el bloqueo de los equipos instalados en las escuelas, afectando la elaboración de guías, evaluaciones y otros materiales pedagógicos necesarios para el funcionamiento cotidiano de los recintos, especialmente en la etapa final del año escolar.

La situación fue puesta en conocimiento del parlamentario por el Distrito 7 de la región de Valparaíso por integrantes de las comunidades educativas de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias de esta decisión.

Frente a esta situación, Cuello ofició al Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso y al Ministerio de Educación, solicitando que se revierta a la brevedad la medida y se garantice la continuidad del servicio de impresión en los establecimientos.

Asimismo, cuestionó duramente la decisión de la entidad educativa y advirtió sobre sus consecuencias para las comunidades escolares, en un contexto de recortes que, según señaló, están afectando directamente a la educación pública.

“El director del SLEP Valparaíso ha dispuesto que no habrá más fotocopias ni impresiones en los colegios. Es decir, se les está quitando a los niños las guías, las evaluaciones, los diplomas, lo que se usa todos los días en un colegio", expresó.

Asimismo, el parlamentario del Partido Comunista subrayó que "esto se inscribe en un contexto donde también se están quitando los computadores a los niños y donde además se han fusionado cursos en muchos establecimientos".

Finalmente, adelantó que "hemos oficiado tanto al Servicio como al Ministerio de Educación para que se revierta a la brevedad esta medida irresponsable y cruel, que demuestra una vez más que el Gobierno de Kast pone a los niños primeros en la fila cuando se trata de recortar”.

PURANOTICIA