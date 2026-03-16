Denuncian que al menos 138 damnificados del megaincendio en El Olivar siguen sin acceder a subsidios por calificación de "inhábiles"

La futura concejala de Viña del Mar, Verónica Parra, abordó la situación que enfrentan numerosos damnificados del megaincendio que aún no pueden acceder a subsidios de reconstrucción debido a las denominadas “inhabilidades”, una condición administrativa que ha generado preocupación entre las comunidades afectadas.

Parra, vecina del sector El Olivar y con más de 23 años de trabajo social en distintos cerros de la comuna, asumirá el cargo en el Concejo Municipal en reemplazo de Antonella Pecchenino. Desde su experiencia como dirigenta en zonas siniestradas, aseguró que uno de sus principales focos será visibilizar la situación de quienes aún esperan soluciones habitacionales tras la catástrofe.

“La gente se está muriendo, esperando su reconstrucción. Y acá no se trata de colores políticos, se trata de sacar leyes que estén en favor de las familias”, afirmó.

La dirigenta explicó que una de las principales trabas para avanzar en el proceso ha sido la declaración de “inhábiles”, categoría que ha impedido que algunas familias puedan acceder a los beneficios estatales, pese a haber perdido sus viviendas en el incendio.

“Fui parte de la vocería del grupo de los inhábiles duros en El Olivar, que entrampa todo lo que es la reconstrucción”, sostuvo, agregando que el problema no se limita a ese sector, sino que también afecta a otros puntos de Viña del Mar que resultaron siniestrados.

Entre los casos más comunes, detalló, se encuentran personas que fueron consideradas inhábiles por tener más de una propiedad, incluso cuando ambas resultaron destruidas o afectadas por el incendio.

“Hay personas que con el esfuerzo de toda su vida compraron más de una vivienda y el Estado las castigó por eso, aunque las dos casas se hayan quemado”, explicó.

De acuerdo con Parra, solo en el sector El Olivar existirían al menos 138 personas en esta condición, aunque la cifra podría variar a medida que se revisen nuevos antecedentes o aparezcan más casos dentro del proceso de levantamiento de información.

Respecto al anuncio del Gobierno sobre eliminar estas inhabilidades, la futura concejala señaló que algunas situaciones podrían resolverse con mayor rapidez, mientras que otras requerirán estudios técnicos y análisis más detallados, especialmente cuando las viviendas estaban emplazadas en terrenos no regularizados.

“Claramente tiene que venir un estudio en terreno, porque eso es lo bueno que tiene el ministro (Iván Poduje) y su equipo, que están yendo a terreno a levantar cada caso”, indicó.

En esa línea, Parra insistió en la importancia de que las autoridades mantengan presencia directa en los sectores afectados y no solo gestionen el proceso desde el ámbito administrativo.

Finalmente, la próxima integrante del Concejo Municipal señaló que su llegada al cargo busca representar la realidad de los vecinos que viven en los cerros de la comuna y que han sido directamente golpeados por la catástrofe.

“Cuando tú sales a terreno y hablas con la gente y estás en contacto con el dolor, tú entiendes cómo poder hacer cosas para esas personas y solucionárselas”, concluyó.

Parra aseguró que espera seguir visibilizando estas problemáticas desde su rol como concejala, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas para las familias que aún esperan reconstruir sus viviendas.

PURANOTICIA