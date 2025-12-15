Denuncian presunta votación sin cédula ni pasaporte en local electoral de Viña del Mar: caso fue informado al Servicio Electoral

Una presunta irregularidad se habría registrado en el colegio Casteliano de Viña del Mar durante el proceso eleccionario de segunda vuelta, donde en este local de votación se habría permitido sufragar a una persona que no portaba ni cédula de identidad ni pasaporte, sino que lo habría hecho sólo con un documento timbrado por el Registro Civil o el Colegio Escrutador, contraviniendo la normativa vigente.

La situación fue advertida por René Flores, quien ha ejercido durante seis años como apoderado de mesa y miembro del Colegio de Escrutadores, indicando haber visto a una persona votar sin presentar documento oficial de identidad, contando con la autorización de personal del Servicio Electoral (Servel) presente en el establecimiento y sin que se dejara constancia del hecho en el acta de la mesa correspondiente.

El denunciante detalló que fue “testigo de una acción absolutamente irregular en la mesa 237 del local de votación del colegio Casteliano, donde se le permitió votar a las 15:53 horas a una persona por parte de la mesa, con conocimiento de un funcionario del Servel, a pesar de que la persona no presentó ninguna documentación. Al requerir información a la mesa, se me indicó que el funcionario del Servel había autorizado la votación. Al pedir el nombre de dicho funcionario, se me respondió que no podía ser entregado. Solicité hablar con el delegado o el encargado del local, y se me indicó que no estaba presente. Pedí hablar con su reemplazante para este tipo de situaciones y se me indicó que tampoco estaba".

Flores continuó relatando que "apareció una persona a quien le expliqué la situación y le indiqué cuál era la normativa que se estaba infringiendo, puesto que la persona que votó no presentó ni cédula de identidad ni pasaporte. Esta persona indicó que el Colegio Escrutador o el Registro Civil le había puesto un timbre a un documento que acreditaba que el documento de identidad estaba en trámite. Esa situación es irregular, de acuerdo con la ley, puesto que solamente se puede votar con el documento oficial, que es el carnet de identidad o el pasaporte”.

Al hacer presente esta situación, se le indicó que "personal de enlace del Servicio Electoral había autorizado el procedimiento y que ellos dejarían registro en el acta de la mesa de votación al momento de darse el hecho. Sin embargo, ni uno de los vocales, ni el presidente de la mesa, ni el funcionario de personal de enlace del Servel dejó constancia alguna en el acta de que se le había permitido votar a una persona sin documentación de identidad”, expresó el denunciante de esta presunta irregularidad.

Tambien comentó que "se procedió a realizar la consulta al encargado del local por parte de las Fuerzas Armadas, uno de cuyos funcionarios verificó y leyó la ley, estableciendo que el documento oficial y formal para poder votar es únicamente el carnet de identidad o el pasaporte, incluso con vigencia de hasta un año de antigüedad en caso de estar vencido. A pesar de ello, la persona del Servel insistió en que ellos podían autorizar que la gente votara sin documento de identidad. Esto me parece algo irregular".

Finalmente señaló que "doy cuenta de estas irregularidades, con la esperanza de que no se den en muchas mesas ni en otros locales. Dejo esta constancia para que se sepa lo que está ocurriendo en algunos lugares y para que ojalá esto no sea un hecho común, de modo que no se vea afectada la credibilidad del proceso eleccionario, del cual como ciudadanía nos caracterizamos por cumplir adecuadamente”.

Tras conocer esta denuncia, el diputado Hotuiti Teao comentó que "mi deber es fiscalizar que las instituciones del Estado actúen dentro del marco de la ley. La normativa electoral es clara: solo se puede votar con pasaporte o cédula de identidad, incluso hasta un año después de vencida, pero nunca con certificados o documentos alternativos que incluso no se sabe si fue timbrado por el Registro Civil o por el Colegio de Escrutadores, como declaró personal del Servel”.

“Los vocales de mesa cumplen una función cívica fundamental y ejecutan instrucciones. El foco está puesto en el actuar institucional del Servicio Electoral y en determinar si se impartieron directrices que no se ajustan a la ley”, continuó el parlamentario.

Además, fue enfático en puntualizar que “cuando se vulneran las reglas del proceso electoral, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en la democracia. Por eso, voy a pedir formalmente todos los antecedentes necesarios para esclarecer esta denuncia y evitar que situaciones de este tipo se repitan”.

