Denuncian intervención no autorizada en calle Esmeralda de Valparaíso: llaman a la corresponsabilidad ciudadana

La Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso condenó "categóricamente" la intervención no autorizada realizada en el inmueble Esmeralda 1074, en pleno Sitio Patrimonio Mundial.

La acción, protagonizada por un grupo de personas sin consentimiento del propietario y sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), constituye una grave vulneración a la normativa vigente y un ataque directo contra el atributo de la arquitectura, que sustentan el Valor Universal Excepcional del Sitio.

Gracias al protocolo de seguridad implementado por la Corporación y la oportuna acción de Carabineros, dos de los responsables fueron detenidos en flagrancia y trasladados a la Comisaría de Colón.

El inmueble en cuestión forma parte del Proyecto Arcoíris, iniciativa legalmente autorizada por el CMN, que ha permitido la restauración y conservación de fachadas históricas a lo largo del eje Prat-Esmeralda-Cochrane, respondiendo a las demandas recogidas en los procesos de participación ciudadana.

La Corporación recordó que intervenir inmuebles ubicados en Zonas Típicas sin autorización del CMN infringe la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. Además, la Ordenanza Municipal N° 2353/2015 sanciona expresamente los rayados y grafitis no autorizados en bienes nacionales de uso público.

“Como Corporación Municipal que Administra el Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, queremos ser muy enfáticos que en la Zona Típica están prohibidos los rayados en los inmuebles, en cualquiera de sus partes, ya que existe una ley de Consejo Monumentos Nacionales que lo prohíbe y también ordenanzas municipales. Nuestro primer llamado es a no rayar y el segundo llamado es que locatarios no promuevan este tipo de prácticas dentro del Sitio Patrimonio Mundial. Se está haciendo un esfuerzo muy importante para mantener la arquitectura y los espacios públicos, no solamente por los atributos del Sitio, sino que también por la calidad de vida de las personas que lo habitan, visitan y trabajan en él”, señaló Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

La Corporación reafirmó su "compromiso con la protección activa del Sitio y anuncia una serie de medidas ante lo ocurrido: la presentación de la denuncia formal, coordinación con el propietario para restaurar el daño conforme al diseño aprobado y el refuerzo del monitoreo mediante patrullaje preventivo, cámaras y fiscalización territorial".

Finalmente, indicaron que el Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso "no es una postal. Es un espacio vivo, con historia, identidad y valor para toda la humanidad. Su protección requiere la colaboración activa de instituciones, vecinos, locatarios y visitantes. El mensaje es claro: tolerancia cero frente a toda acción que dañe su integridad. El patrimonio es de todos".

