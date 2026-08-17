Denuncian grave inseguridad y casos de acoso contra mujeres en las inmediaciones del terminal de buses de Quilpué

Las inmediaciones del principal rodoviario de Quilpué se han convertido en un punto crítico de inseguridad para transeúntes, pasajeros y vecinos de la comuna. Diversas denuncias advierten sobre una seguidilla de incivilidades y delitos que se registran a diario en el exterior del recinto, entre ellos episodios de acoso callejero a mujeres, agresiones a animales, consumo de alcohol en la vía pública y amedrentamiento a peatones, a quienes se les exige dinero.

Al respecto, el concejal Francisco Villegas conversó con Puranoticia.cl y advirtió que la situación afecta especialmente a trabajadores y transeúntes que transitan a primera hora o de regreso a sus hogares. La autoridad enfatizó que el problema escala en agresividad: "Hace poco tiempo atrás una persona habría resultado apuñalada en el sector, cuestión que es preocupante porque ya abandonamos el círculo de las incivilidades (...) y llegamos a otro tipo de violencia".

A la falta de patrullajes se suma una importante brecha técnica en materia de vigilancia. El administrador del terminal de buses, Guillermo Soto, explicó a nuestro medio que los recursos preventivos privados resultan insuficientes para abordar el perímetro exterior. "El terminal cuenta en este instante con siete cámaras, pero es más bien para el control interno (...) no así hacia el lado externo", precisó el encargado, agregando que "no se ha establecido ningún tipo de control, programa o alguna acción preventiva" permanente entre la administración, Carabineros y Seguridad Ciudadana.

Esta falta de resguardo afecta directamente a las mujeres que transitan por el sector, quienes se encuentran expuestas a situaciones de acoso y amedrentamiento. El concejal Villegas advirtió sobre la vulnerabilidad que enfrentan a diario, señalando que "preocupa principalmente el tema de las mujeres porque estas personas se dedicarían particularmente a dar mensajes de connotación sexual, a cortar la calle, digamos; es complejo el amedrentamiento que están sufriendo hoy en día las mujeres en nuestra comuna".

Por su parte, la administración coincide en que las denuncias de la comunidad son constantes. "Son bastantes y regulares, principalmente de los vecinos del sector que se ven muy afectados por esta gente. A muchos les da una sensación de inseguridad esta constante situación desde temprano en la madrugada hasta alta hora de la noche", sostuvo Soto, subrayando que "sí creo muy necesario, indispensable, el control externo por parte tanto de Carabineros como de Seguridad Ciudadana".

Asimismo, las víctimas y residentes manifiestan frustración ante la aparente falta de resultados tras alertar a los organismos correspondientes. Según advirtió Villegas, la tardanza o ineficacia al acoger las llamadas de emergencia genera una profunda "sensación de impunidad de la población frente a este tipo de actividades", ya que para formalizar las denuncias se exigen medios de prueba complejas de obtener en el momento. Debido a esto, la administración reconoció que, a pesar de realizar múltiples avisos, "no se ha visto un gran resultado, porque esta gente sigue acá".

Frente al panorama, las autoridades comunales llaman a coordinar una respuesta integral. De acuerdo con Villegas, la solución no pasa solo por la vía policial, sino también por la articulación con programas sociales y de salud mental para personas en situación de calle que frecuentan el lugar: "Lo importante acá es establecer una mesa de trabajo para agilizar estos temas, ver los mecanismos que permitan llegar a la sanción y también lo preventivo", asegurando que es clave que el Estado provea los recursos para intervenir de fondo esta problemática.

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