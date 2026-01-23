Denuncian fiesta sin control en Concón: más de 5 mil personas, venta de alcohol, cierre ilegal de caminos y hasta robo de automóviles

Tras una serie de denuncias asociadas a aforo superado, venta de alcohol, robo de vehículos y cierre ilegal de un camino público para la realización de un evento masivo en el sector Fundo Colmito, en Concón, se dio inicio a una fiscalización.

El diputado Andrés Celis ofició al Alcalde de Concón, a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y a Carabineros, tras estos hechos ocurridos en la actividad realizada el pasado fin de semana en el barrio industrial de la comuna.

Según los antecedentes expuestos en el documento, el evento habría congregado a más de 5 mil personas, superando ampliamente los aforos habitualmente autorizados, además de registrarse venta de alcohol al interior del recinto, robos de vehículos, el cierre ilegal de un camino público mediante rejas y control de acceso operado por guardias privados que exigían ticket de entrada, impidiendo el libre tránsito.

Frente a todos estos hechos, el parlamentario RN advirtió que estas situaciones no solo constituyen infracciones administrativas, sino que representan un riesgo directo para la seguridad pública, especialmente considerando la aparente ausencia de fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes en la materia.

En el oficio se detalla que el camino público del sector fue cerrado de manera ilegal, vulnerando el uso de bienes nacionales de uso público, y que los organizadores exhibían una supuesta directiva de funcionamiento OS-10, sin claridad respecto del aforo autorizado, la cantidad real de guardias desplegados ni la vigencia de sus credenciales.

El exalcalde y actual concejal de Concón, Jorge Valdovinos, señaló que "no estoy en contra de que se realicen fiestas, pero lo que no comparto es que no se cumpla con la normativa vigente. Los organizadores no están autorizados para cortar una calle pública ni para exigir ticket de entrada para poder seguir circulando por el lugar".

De igual forma, el diputado Andrés Celis también cuestionó la postura del Municipio de Concón, que habría señalado públicamente que la autorización del evento y de la venta de alcohol correspondería a la Gobernación Regional, recordando que los permisos municipales en materias como patentes, autorizaciones provisorias, uso de suelo y cumplimiento de ordenanzas, son indelegables.

A ello se suma que, conforme al Plan Regulador Comunal, el sector Fundo Colmito no estaría habilitado para la realización de eventos masivos, configurando una infracción urbanística grave. Asimismo, se indicó que a pesar de las denuncias realizadas durante el desarrollo del evento al Director de Seguridad Pública Municipal, no existirían resultados conocidos de fiscalización ni infracciones cursadas.

"Acá no controla ni Carabineros ni Seguridad Pública, porque si así fuera no se permitiría la venta de alcohol en la calle ni menos el corte del tránsito. Incluso los vecinos no saben qué hacer y han evaluado recurrir a acciones legales, ya que la zonificación no permite este tipo de actividades en ese lugar", continuó Valdovinos.

El documento también advierte la presencia institucional del Municipio de Concón al interior del evento en Fundo Colmito, mediante banderas y un stand identificado como «Turismo Municipalidad de Concón», lo que, a juicio del parlamentario de Renovación Nacional, agrava la eventual responsabilidad administrativa.

En ese sentido, alertó que el evento volvería a realizarse este fin de semana, tras trasladarse momentáneamente a Pucón, para luego regresar nuevamente a Concón, lo que evidencia una conducta reiterada y conocida por las autoridades.

"Lo ocurrido en Fundo Colmito es de la máxima gravedad, porque aquí no estamos hablando de un error puntual, sino de una cadena de omisiones que permitió un evento masivo sin control, con alcohol, robos y cierre ilegal de un camino público. Cuando el municipio se desentiende, la Delegación guarda silencio y la fiscalización es inexistente, se pone en riesgo directo a vecinos, asistentes y trabajadores", expresó.

En el oficio, el parlamentario solicitó a la Municipalidad de Concón informar qué permisos fueron otorgados, si se autorizó o toleró la venta de alcohol y bajo qué fundamento legal, cuántas autorizaciones de este tipo se han entregado durante el año, las razones para permitir eventos en un sector no autorizado por zonificación y las medidas adoptadas tras las denuncias realizadas en tiempo real.

Asimismo, requirió a la Delegación Presidencial Regional detallar si otorgó alguna autorización o visación para el evento y qué coordinaciones se realizaron con el Municipio y Carabineros, mientras que a la institución policial solicitó antecedentes sobre aforos informados y autorizados, cantidad de guardias exigidos y desplegados, fiscalizaciones efectuadas y denuncias recibidas por hechos delictuales.

