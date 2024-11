Denuncian falta de protocolos y desmalezado tras nueva emergencia en zona devastada por el megaincendio de febrero en Viña

Parlamentarios de oposición, junto al Comité de Crisis de El Olivar y la Agrupación de Víctimas de Atentados en Chile, denunciaron inacción del Gobierno frente a la emergencia que nuevamente afectó a El Olivar y Manuel Bustos el viernes pasado.

La falta de medidas preventivas, como protocolos de evacuación y trabajos de desmalezado, han dejado en riesgo a cientos de vecinos que revivieron la tragedia que le cobró la vida a 137 personas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Además, abogaron por la constitución de una mesa de trabajo para fiscalizar el cumplimiento del plan de reconstrucción en la zona afectada.

René Flores, presidente (s) del Comité de Crisis de El Olivar, señaló que “el viernes 8 de noviembre hubo dos amagos de incendios en Viña del Mar, precisamente en dos de las zonas más afectadas por el megaincendio del 2 y 3 de febrero: El Olivar y Manuel Bustos. Esto, además de volver a revivir el trauma de cientos de vecinos y vecinas, dejó en evidencia la falta de planes de evacuación y de respuesta a la emergencia. Claramente se comprobó que nuestras autoridades no aprendieron nada de la tragedia que vivimos y que corremos riesgos de quemarnos nuevamente”.

“En el caso de El Olivar, Bomberos una vez más se encontró sin grifos que, por normativa debiesen estar, además de que vivimos un corte de agua al día siguiente de más de ocho horas, sin aviso y que, a pesar de los reiterados llamados a Esval, nunca obtuvimos información sobre la naturaleza del corte o la hora que este sería repuesto", agregó el dirigente.

Por esto se reunieron en el Congreso con diputados que comprometieron su apoyo para hacer visible su situación ante el Ejecutivo y gestionar que se resuelvan temas como la continuidad del Bono de Acogida hasta que exista una solución habitacional definitiva, certezas sobre las resoluciones de Serviu/Minvu sobre la cantidad de subsidios, la posibilidad de levantar un estudio e información sobre el impacto en salud mental y el incremento de patologías post incendio, además de conocer el plan de emergencias y desmalezado de zonas afectadas.

En ese sentido, el diputado Hotuiti Teao, señaló que “el incendio de este viernes en el sector El Olivar y en Manuel Bustos dejó en evidencia que, lamentablemente, el actual Gobierno no ha sacado las lecciones del megaincendio de febrero que costó la vida a 137 familias en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. La falta de grifos en el sector del incendio, falta de medidas preventivas, el nulo desmalezamiento y la ausencia de protocolos de evacuación siguen dejando en situación de riesgo a cientos de vecinos. Por esto, iniciamos una fiscalización exhaustiva en varios frentes. Primero, considerando que no podemos fiscalizar a municipalidades, pediremos informes sobre los trabajos de desmalezamiento en El Olivar, puesto que contamos con videos donde los mismos vecinos son los que están sacando las malezas para revenir siniestros”.

“Seguiremos exigiendo una respuesta por canales formales desde el Ejecutivo respecto a los bonos de emergencia, puesto que necesitamos que no tengan que estar cada tres meses los vecinos saliendo a la calle a pedir que los restituyan. Finalmente, estamos impulsando un estudio de salud mental para evaluar las consecuencias psicológicas en las víctimas de estos siniestros”, puntualizó Teao.

La diputada Chiara Barchiesi añadió que “el Serviu de Valparaíso tuvo que devolver $50.000 millones a Santiago. Eran recursos del Presupuesto de este 2024 que no utilizaron por mala gestión. No puede ser que este Gobierno abandone a las familias de nuestra región, especialmente a familias afectadas por los incendios. Es un escándalo. 50 mil millones de pesos, plata que estaba y que no ejecutaron en pos de las familias. El Gobierno tiene que dar muchas explicaciones por eso”.

En tanto, el diputado Luis Fernando Sánchez, manifestó con molestia que “la conversación que hemos tenido hoy día con vecinos de Viña del Mar, de Quilpué y Villa Alemana nos refleja la triste consecuencia de un Gobierno que no hace la pega. Llevamos nueve meses desde el incendio, de este atentado, como bien lo dicen los vecinos, y este Gobierno no ha hecho absolutamente nada. El estado de avance de la reconstrucción es cero. Yo le dije a todas las autoridades desde un comienzo, ustedes no van a ser capaces de hacer esto. Tengan la humildad de reconocerlo y pasémosles directamente los recursos a los vecinos, a las víctimas, para que se autoconstruyan. Y no quisieron hacerlo nunca, porque su orgullo es más grande”.

