Denuncian a sacerdote por presunto abuso sexual a alumna en colegio de San Antonio: víctima sufre bullying de sus compañeros

La madre de una escolar presentó una denuncia contra un sacerdote por presunto abuso sexual de su hija en la capilla del colegio Fernández León de San Antonio.

Se habría tratado especificamente de tocaciones, las que habrían ocurrido durante el año 2018, cuando la niña cursaba segundo año de educación básica.

El religioso, identificado con las iniciales C.L.R., cumplió funciones en el establecimiento educacional sanantonino entre los años 2017 y 2018.

Tras presentar la denuncia, la madre indicó que su hija, que actualmente cursa 8º básico, desde octubre del año pasado ha sido víctima de bullying por parte de sus propios compañeros.

Otros alumnos “se burlaban del abuso que ella había sufrido”, declaró la mujer a radio Biobío.

Cabe señalar que la madre ingresará un nuevo reclamo ante la Superintendencia de Educación, solicitando un cambio inmediato de colegio para su hija.

La madre acusa que a la fecha no ha habido avances sustantivos a la investigación y “la Fiscalía, ni siquiera ha citado a mi hija, sólo me dijeron que me llamaría la PDI para contar lo mismo que ya habíamos denunciado”, sostuvo la mujer en El Líder de San Antonio.

Por su parte, la Superintendencia de Educación, a través de un oficio ordinario, instruyó al recinto educacional elaborar un plan de apoyo psicosocial para la menor de edad, además de determinar medidas de resguardo.

“Reincorporada la estudiante a clases, se sugiere proceder a la confección de un plan de apoyo psicosocial, en el que se le confiere, acompañamiento y contención, habida consideración al proceso que vive actualmente”, señala el documento.

El texto agrega que “concluida la investigación, se procede a determinar las medidas de resguardo que han de ser adoptadas tanto para la alumna afectada, como para aquellos que resulten responsables”.

Finalmente, desde el plantel informaron que “se inició una investigación canónica a cargo de un abogado externo experto en la materia”.

“Como colegio, hemos estado a disposición de todo lo requerido para el desarrollo de estas investigaciones”, indicaron.

PURANOTICIA