Denuncian a Jara y a la Municipalidad de La Ligua ante el Servel por presunta campaña anticipada

La fundación Fuerza Ciudadana presentó una denuncia ante el Servicio Electoral de Chile (Servel) en contra de Jeannette Jara y la Municipalidad de La Ligua, por presuntas irregularidades durante una actividad en "honor" a la candidata presidencial del oficialismo.

La organización, a través de su presidente Raimundo Palamara, indica en el documento que el evento tuvo lugar el viernes 12 de septiembre y habría contado con apoyo logístico y humano proporcionado por el municipio, lo que a juicio de los denunciantes, infringe la legislación electoral vigente.

La fundación acusa también que la actividad se trataría de un acto de campaña anticipado, fuera del periodo legal establecido en la Ley 18.700.

Además, se acusa un posible uso indebido de fondos y personal público, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad y prescindencia política exigido a los órganos del Estado.

Recalcan en que “la candidata oficialista incumplió el período realizando una convocatoria en un espacio público, lo que debiese ser sancionado por el Servicio Electoral con una multa de 10 a 100 UTM”.

Cabe señalar que el requerimiento pide al Servel iniciar un sumario para determinar responsabilidades y aplicar sanciones que podrían ir entre las 10 a 100 UTM.

