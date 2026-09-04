Denuncian a 13 extranjeros tras fiscalización a locales de juegos en Valparaíso y Casablanca: tres fueron notificados de expulsión

45 personas extranjeras fueron fiscalizadas durante un operativo realizado en locales comerciales que funcionan con salones y máquinas de juegos en Valparaíso y Casablanca.

El procedimiento fue liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y contó con la participación del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Dirección del Trabajo (DT), en un despliegue coordinado que se concentró en establecimientos ubicados en calle Condell, en Valparaíso, y calle O’Higgins, en Casablanca.

De acuerdo con los antecedentes entregados tras la fiscalización, 13 personas fueron denunciadas por infringir la normativa migratoria, principalmente por ingreso al país por paso no habilitado y por mantener sus permisos de residencia vencidos.

Además, tres personas fueron notificadas de medidas de expulsión vigentes, mientras que otras personas extranjeras fueron sometidas a controles migratorios en los sectores aledaños a los locales fiscalizados.

Respecto de los trabajadores extranjeros encontrados al interior de los tres establecimientos fiscalizados, el director regional del Sermig, Daniel Baltra, señaló que "respecto de las personas extranjeras que se encontraban trabajando en los locales comerciales fiscalizados, tres mantenían situación migratoria regular".

"Respecto del total de las personas extranjeras fiscalizadas (45) se cursaron 13 denuncias por infringir la normativa migratoria, principalmente por ingreso por paso no habilitado, y permiso de residencia vencido. Asimismo, se notificaron tres medidas de expulsión vigentes. Además, se realizaron controles migratorios a personas extranjeras que se encontraban en los sectores aledaños de los locales", explicó Baltra.

Desde el Sermig destacaron también que este corresponde al undécimo operativo multisectorial en el que participa su dirección regional como apoyo técnico, en procedimientos liderados por la PDI junto a otras instituciones.

La fiscalización forma parte de los controles que los organismos públicos están realizando para detectar incumplimientos de la normativa migratoria y laboral, con especial atención en la contratación de personas extranjeras que no cuentan con autorización para trabajar en el país.

PURANOTICIA