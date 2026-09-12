Denuncia Seguro ha permitido detener a 50 personas en la Región de Valparaíso solo durante el primer semestre del 2026

Un total de 443 personas fueron detenidas en el primer semestre del año 2026, gracias a más de 430 procedimientos iniciados a partir de información recibida por la plataforma Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito,

La plataforma permite a la ciudadanía entregar antecedentes sobre delitos o bandas al teléfono *4242 o en el sitio web www.denunciaseguro.cl, de manera completamente anónima.

En el caso de la Región de Valparaíso, durante el primer semestre de 2026, se han llevado a cabo 51 procedimientos, que culminaron con 50 detenidos y la incautación de diversos tipos de drogas y armas de fuego. Lo anterior, a partir de las 1.907 llamadas con información delictual que se han recibido en la región, de las cuales 1.751 se han traducido en denuncias formales al Ministerio Público.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito explican que Denuncia Seguro se ha convertido en un socio fundamental del OS7 de Carabineros y, especialmente, de los equipos del Modelo Territorial Cero (MT0) de la PDI, una estrategia de la policía civil para desarticular bandas dedicadas al microtráfico al interior de los barrios, que ha ampliado sus operaciones para enfrentar también el uso de armas y el patrimonio ilícito de estas organizaciones.

Hoy más de un tercio del total de operativos nace a partir de información recibida de forma anónima por el *4242, lo que se ha traducido en 2026 en la incautación de más de 19.085 gramos de cocaína base, 16.728 de clorhidrato de cocaína y 78.970 de cannabis sativa, en todo el país.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló que “Denuncia Seguro demuestra que cuando contamos con información, tenemos resultados concretos contra la delincuencia. Este programa es una herramienta clave para apoyar el trabajo del Ministerio Público y las policías frente al microtráfico, las armas, la trata de personas y otros delitos que afectan directamente a nuestros barrios".

"Como Gobierno estamos fortaleciendo las capacidades del Estado para enfrentar el delito, pero hay algo que ninguna tecnología ni despliegue puede reemplazar: la información que tienen los propios vecinos. Por eso el llamado es claro: si sabe algo, denúncielo. En el *4242 puede hacerlo de manera completamente anónima y esa información puede hacer la diferencia”, explicó

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, indicó que “el programa Denuncia Seguro es una herramienta silenciosa pero muy eficaz para perseguir aquellos delitos que en muchas ocasiones las personas sienten temor de denunciar".

"Con una llamada o a través de la plataforma, se entrega toda la información de manera reservada sin dejar registro de quién lo hace, lo que nos permite recabar información y dar inicio a las investigaciones por parte del Ministerio Público", añadió.

La autoridad realizó un llamado a las personas "a usar esta herramienta que es confiable y ha dado resultados para desbaratar bandas criminales y tener una mejor seguridad gracias a la ayuda de esos vecinos héroes anónimos que aportan valiosa información".

Denuncia Seguro también ha colaborado en delitos como el tráfico de armas, el maltrato animal, la receptación y, recientemente, la trata de personas. En lo que va de año, ha habido tres procedimientos importantes contra este último delito.

El primero tuvo lugar en Iquique, donde un operativo conjunto entre la Fiscalía Local de Alto Hospicio y la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones desbarató una red que captaba mujeres en Colombia para, luego de ingresarlas a través de pasos irregulares, obligarlas a ejercer el comercio sexual y someterlas a un control económico.

También en la Región de Tarapacá, Denuncia Seguro alertó sobre la existencia de una organización que captaba menores de edad en Bolivia para ingresarlas al país y trasladarlas a Iquique y Alto Hospicio con el fin de explotarlas sexualmente. En total, fueron rescatadas 12 mujeres y fueron detenidos siete ciudadanos bolivianos, dos peruanos y un chileno.

Por último, una llamada anónima derivó en una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente que desbarató otra red de tráfico de migrantes para la explotación sexual, que mantenía como fachada una sociedad de asesoría financiera para blanquear sus ganancias, que según el órgano persecutor alcanzaron cerca de 3.600 millones de pesos.

PURANOTICIA