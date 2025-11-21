Denuncia por violencia intrafamiliar permite detener a sujeto con armas de fuego y drogas en la parte alta de Viña del Mar

Víctima señaló que el agresor mantenía en el domicilio armas de fuego, por lo que Carabineros hizo ingreso al lugar, hallando un rifle, un revólver y una escopeta hechiza.
Un hombre adulto, de nacionalidad chilena, fue detenido en el sector de Santa Julia, en la parte alta de Viña del Mar, en el marco de un procedimiento llevado a cabo por Carabineros de la 5ª Comisaría por violencia intrafamiliar denunciado por una mujer.
El requerimiento de la policía uniformada llegó a través de un llamado al nivel 133, donde la víctima da cuenta de que temía por su vida y su integridad física, motivo por el que los efectivos se dieron cita en el domicilio señalado vía telefónica.
Al llegar al lugar, la víctima le indica a los funcionarios que el agresor, además mantenía armas de fuego y drogas en su poder, por lo que se hace ingreso al domicilio por estar ante un delito flagrante, hallando un rifle, un revólver y una escopeta hechiza.
El mayor Jorge Olea, comisario de la 5ª Comisaría de Carabineros de Miraflores, comentó que "esto está fuera de la norma y conforme a la ley de control de armas y explosivos, por lo que correspondía inmediatamente la detención".
"Debido a eso, se hace un registro por el inmueble, encontrando diversas cantidades de papelillos, consistentes en droga, además de una pesa digital y cartuchos de escopeta", complementó la autoridad policial de la parte alta viñamarina.
Así es como se adopta el procedimiento de rigor, y se fijan y levantan fotográficamente las armas de fuego y la droga halladas en el operativo policial.
En cuanto al sujeto detenido, este pasará a audiencia de control de detención durante la mañana de este sábado 22 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
