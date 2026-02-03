Denuncia por robo permitió recuperar furgón sustraído en el centro de Los Andes

Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes logró la recuperación de un furgón que había sido sustraído desde el sector céntrico de la comuna.

El procedimiento se originó tras una denuncia por robo registrada en calle Esmeralda, lo que motivó el despliegue de un operativo policial por distintos puntos de la ciudad.

Fue mediante las diligencias realizadas por el personal de la policía uniformada que el vehículo fue ubicado en el sector alto de Los Andes.

Una vez recuperado, el furgón fue periciado por los efectivos policiales y posteriormente devuelto a su propietario, mientras continúan las indagatorias para dar con el o los responsables del delito.

