Denuncia por «pelotazos» a la cárcel de Valparaíso desata persecución y operativo que dejó un detenido y un carabinero herido

Un cinematográfico procedimiento policial se llevó a cabo en la parte alta del cerro Playa Ancha durante este jueves; esto, luego que una denuncia anónima alertara del lanzamiento de «pelotazos» –aparentemente con droga– a la cárcel de Valparaíso.

Hasta una unidad de Carabineros se trasladó una persona, quien denunció que desde una camioneta estaban lanzando objetos hacia el Complejo Penitenciario de Valparaíso, situación que activó un amplio operativo en la parte alta de la Ciudad Puerto.

El despliegue fue liderado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de las 1ª y 8ª Comisarías de Valparaíso, que iniciaron patrullajes por las inmediaciones de la cárcel, detectando justamente una camioneta que coincidía con los datos de la denuncia.

Al proceder a la fiscalización, los dos ocupantes del vehículo intentan evadir el control policial y realizan un movimiento que termina impactando la patrulla del personal de Carabineros, para luego huir, no sin antes chocar contra una reja en el lugar.

Finalmente, los individuos descendieron de la camioneta y huyeron hacia el bosque, no obstante gracias a la ayuda del helicóptero institucional y el personal territorial, se logra la detención de uno de los sujetos, aunque el otro logró escapar.

La subprefecto de los servicios administrativos, Maricarmen Mediavilla, explicó que "debido a que encontramos evidencias al interior de la camioneta, se están realizando las indagaciones, tanto para verificar si estos objetos que lanzaban hacia la cárcel serían droga y también si hay evidencia de sangre, con la finalidad de poder detectar si uno de los individuos que está en búsqueda sería esta persona".

Asimismo, precisó que "hay un funcionario que está herido y que fue trasladado al hospital, al igual que el detenido, que mantiene diferentes antecedentes, así que estamos realizando un barrido para lograr la detención de este segundo individuo".

Cabe hacer presente que el individuo detenido en el operativo registra antecedentes por diferentes ilícitos, como robo en lugar habitado, por drogas y estafas.

