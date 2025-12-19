Denuncia por desagradable olor permite hallar a mujer sin vida en vivienda de La Ligua

Luego de una denuncia vecinal asociada a un desagradable y persistente olor que emanaba desde un domicilio del sector La Ballena, en la comuna de La Ligua, se confimó que al interior del inmueble yacía sin vida una mujer de edad adulta.

Personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de La Ligua acogió la denuncia y acudió al domicilio en cuestión para verficar a qué obedecía el olor. Sin embargo nadie abrió la puerta, por lo que se solicitó la presencia de Carabineros.

De esta manera, el personal policial hizo ingreso a la vivienda, constatando que en su interior permanecía sin signos vitales el cuerpo de una mujer, por lo que se procedió a aislar el sitio del suceso hasta que la Fiscalía instruyera acciones.

Una vez informados los antecedentes del caso al Ministerio Público, se instruyó iniciar las diligencias a personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes establecerán las causas de muerte de esta persona.

De igual forma, al sitio del suceso concurrirá personal del Servicio Médico Legal (SML) para hacer el levantamiento del cuerpo y proceder a la respectiva autopsia que determine de manera fehaciente las causas que provocaron su deceso.

