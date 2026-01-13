Denuncia de violación sacude a Bomberos de Valparaíso: institución activó protocolo y suspendió a voluntario acusado ante la PDI

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso inhabilitó de ejercer funciones a un voluntario acusado de violar a una compañera a principios de este mes.

Se trata de un funcionario de la 10ª Compañía que fue denunciado ante la Policía de Investigaciones (PDI) por hechos acontecidos el martes 6 de enero, en el marco de un paseo privado realizado por integrantes de la compañía en la comuna de Olmué.

El Ministerio Público inició un proceso investigativo tras la denuncia interpuesta en dependencias de la policía civil en la localidad de Curauma.

A raíz de esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso emitió una declaración pública para referirse al "presunto involucramiento de miembros de la institución en hechos que podrían constituir eventuales delitos".

En el texto indican que en el transcurso de la primera semana de enero, "tomamos conocimiento de primera fuente de la existencia de una denuncia en la Policía de Investigaciones de Chile por parte de un integrante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso respecto de hechos que podrían constituir eventuales delitos".

Complementan que "en los antecedentes proporcionados queda absolutamente establecido que los eventuales hechos ocurren en dependencias ajenas a nuestra institución y en una actividad que no obedece a planificación, organización, convocatoria ni citación alguna de parte del Cuerpo de Bomberos o alguna de sus compañías".

"Junto con tomar conocimiento de la denuncia en la PDI, se nos solicitó que como institución se activara el Protocolo para la Prevención y Actuación ante conductas de Violencia, Acoso y Abuso, protocolo que fue activado de manera inmediata", señalaron.

El comunicado continúa apuntando que "tal como lo señala el protocolo en cuestión, todas las personas que fueron individualizadas en la denuncia han sido informadas a través de las autoridades de compañía que a contar de la fecha de recibidos los antecedentes quedan inhabilitadas para ejercer funciones bomberiles, así como para participar en cualquier actividad operativa, administrativa o social, tanto dentro de su Compañía como en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y en cualquier otra institución en la cual su participación dependa de su calidad de miembro del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso".

Esto, hasta que exista un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, "momento en que el Departamento de Convivencia Institucional determinará la pertinencia de continuar con el procedimiento o bien poner en conocimiento del Tribunal Superior de Disciplina los antecedentes del caso", puntualizaron.

Bomberos sostuvo que "todos los antecedentes del caso, por la naturaleza de los hechos y con el ánimo de no interferir en los procesos investigativos de las Policías y Fiscalía, y resguardar la identidad de los involucrados, se mantendrán bajo estricta reserva de acuerdo con el Protocolo para la Prevención y Actuación ante de conductas de Violencia, Acoso y Abuso recientemente aprobado y vigente".

Además, sostienen que "hemos dispuesto además que nuestra profesional de apoyo psicológico esté a disposición de quienes así lo requieran, para prestar la contención necesaria en caso de ser requerido".

La institución manifestó que "rechazamos toda clase de actos que riñan con las leyes, la honra de las personas y que atenten contra los valores institucionales y reiteramos nuestro más irrestricto respeto al ordenamiento jurídico que rige en nuestro país".

Finalmente, recalcaron que "ante la circulación de diversas versiones sobre las decisiones adoptadas por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, indicamos que lo expuesto en este comunicado es lo que la institución ha determinado hasta este momento, sobre la base de la información existente".

