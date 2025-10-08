Denuncia anónima permite a Carabineros recuperar en casa de Los Andes un vehículo de alta gama robado en julio en Santiago

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes detuvieron a dos personas por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y munición, receptación de vehículo motorizado e infracción a la ley 20 mil de drogas.

Esto, a raíz de una denuncia anónima que permitió conocer información sobre el paradero de un vehículo, marca Porsche, en un domicilio de la comuna aconcagüina.

Previa orden judicial de ingreso y registro, Carabineros ingresó al inmueble verificando que el vehículo de alta gama –avaluado en $38 millones– mantenía encargo vigente por el delito de robo desde julio de este año en la comuna de Santiago.

Por lo anterior, un hombre y una mujer fueron detenidos, ambos mayores de edad.

Además, en la casa se encontró un arma de fuego, municiones y 11 plantas de marihuana en proceso de crecimiento, además de droga a granel y dosificada.

El fiscal de turno dispuso que los imputados pasen a control de detención.

PURANOTICIA