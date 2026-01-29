Densa neblina complicó el tránsito vehicular y dejó varios accidentes en Viña del Mar

La densa neblina con que amaneció Viña del Mar volvió a ser un factor determinante en una jornada de jueves 29 de enero marcada por los accidentes de tránsito.

El primero de ellos se registró –como muchas veces– en la ruta Las Palmas, específicamente a la altura del puente Siete Hermanas, en dirección a El Salto.

Allí, un vehículo menor terminó su carrera montado sobre unos pilares, lo que da cuenta de la fuerza del impacto, sumado presumiblemente a la alta velocidad.

Asimismo, se reportó otro accidente de tránsito algunos metros más abajo, específicamente en la entrada del túnel Los Gemelos, casi frente al Jardín Botánico.

Pero eso no fue todo, pues en el sector de Agua Santa, también en Viña del Mar, se produjo el volcamiento de un vehículo menor a la altura de calle Habana.

La central del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despachó unidades a todos estos accidentes de tránsito para proceder al rescate de las víctimas.

Vale reiterar los llamados a conducir con máxima precaución, especialmente en jornadas con baja visibilidad como las registradas este jueves, recomendando disminuir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y respetar las condiciones del tránsito, con el fin de evitar nuevos accidentes en las principales vías de Viña del Mar.

