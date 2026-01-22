Demuelen sede vecinal que resultó dañada por accidente en el cerro Los Placeres

El Municipio de Valparaíso ejecutó la demolición de una exsede vecinal ubicada en el cerro Placeres, infraestructura que quedó con serios daños estructurales tras ser impactada por una micro en marzo del año pasado, situación que imposibilitó su reparación y obligó a decretar su demolición por razones de seguridad.

Tras el accidente, el inmueble quedó abandonado y con el paso del tiempo se transformó en un punto crítico para el sector, generando problemas de inseguridad, acumulación de basura, presencia de rucos y riesgo de incendios debido a fogatas que los ocupantes realizaban en el mismo lugar.

La intervención fue gestionada a partir de solicitudes realizadas por la comunidad organizada del sector y abordada por la casa edilicia porteña mediante un proceso administrativo que incluyó evaluación técnica, decreto de demolición y coordinación con distintas unidades municipales.

La alcaldesa Camila Nieto explicó que "esta demolición responde a una solicitud planteada por la comunidad organizada del cerro Placeres, luego de un grave accidente, del que todos fuimos testigos, que dejó esta exsede vecinal con daños estructurales irreparables. Por eso, desde el municipio activamos un proceso técnico y administrativo para resguardar la seguridad del sector, eliminar factores de riesgo y recuperar este espacio. Seguimos trabajando, por supuesto, en el territorio, en coordinación con las vecinas y vecinos, para mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida en los distintos barrios de Valparaíso".

La presidenta de la Junta de Vecinos Michelle Bachelet, Angélica Espejo, destacó que "justo cuando ocurrió este accidente, a los dos días tuvimos una reunión con la alcaldesa en terreno, junto a vecinos de todo Placeres. Se presentó lo ocurrido, se entregaron fotografías y desde el Municipio nos indicaron que la sede debía demolerse, porque no era posible repararla. Pasaron algunos meses sin avances, pero hoy ya se está ejecutando la demolición y también el desmalezado que estaba pendiente”.

Desde la comunidad, la vecina Ana del Carmen McLean señaló que "desde que chocó la micro y con todo este tema de inseguridad, estábamos muy preocupados. Empezaron a llegar delincuentes y personas drogadas, había peligro de asaltos y de incendios. Esto es un gran avance, porque ahora el sector va a quedar más limpio y vamos a tener más seguridad".

El operativo consideró la demolición de la estructura y labores de desmalezado del entorno, contribuyendo a la recuperación del espacio y a mejorar las condiciones de seguridad para vecinas y vecinos de los sectores Michelle Bachelet, San Francisco, Las Palmas y áreas aledañas, caracterizadas por un alto flujo vehicular y peatonal.

Desde la Municipalidad se informó que este trabajo forma parte de una estrategia de intervención territorial que busca prevenir situaciones de riesgo, recuperar espacios públicos y responder a las demandas de seguridad levantadas por la comunidad, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana, Carabineros y las organizaciones vecinales.

