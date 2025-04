Demoledor informe de Techo-Chile revela que Valparaíso y Viña del Mar concentran casi el 14% de los campamentos de Chile

Al menos en la región de Valparaíso, uno de los ministerios que más cuestionamientos ha recibido por su gestión ha sido el de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al mando de Carlos Montes, aquel militante socialista de 78 años que ha tenido que lidiar con las críticas por la reconstrucción de papel tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, pero también con los operativos de desalojo en megacampamentos, como los del cerro La Virgen, en San Antonio; o el de la toma Yevide, en San Felipe.

Como se diría en buen chileno, hoy la organización sin fines de lucro Techo-Chile puso un pelo más a la sopa del ministro Carlos Montes, luego de dar a conocer el «Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025», informe que fue presentado la mañana de este martes 29 de abril en Santiago y que revela demoledores datos acerca de la realidad que enfrenta nuestro país en materia de asentamientos, con cifras que directa o indirectamente son responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Pero antes de detallar los principales resultados, vale explicar que Techo-Chile visitó 232 comunas del país, de las cuales en 189 se emplazan campamentos activos. Se aplicó encuesta en todas las visitas y el universo de estudio se construyó a partir del Catastro 2022-2023, el cual contenía 1.290 campamentos. También se realizó un cruce con el Catastro de Campamentos Minvu 2024, el cual contempla 1.432 asentamientos, agregando a las pistas aquellos asentamientos no considerados previamente.

120 MIL FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

Uno de los hallazgos más importantes de este estudio da cuenta que son 120.584 las familias que habitan los 1.428 campamentos que existen actualmente en el país, siendo éste el dato más alto desde el año 1996, es decir, hace ya casi tres décadas. Estos nuevos resultados significan un aumento del 10,6% en la cantidad de asentamientos. Además, se informó que los campamentos en territorio nacional continúan al alza, siendo el único componente del déficit habitacional que no logra reducirse.

Si bien, el Catastro de Campamentos 2024-2025 muestra una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los campamentos —con un aumento del 10,6%, en comparación con el 33,1% del catastro anterior (2022-2023) y el 20,8% registrado en 2020-2021—, esto no significa que la situación esté en retroceso. Por el contrario, la organización señaló en el documento que los campamentos siguen creciendo, con 6.697 nuevas familias que han llegado a habitar estos asentamientos desde la última medición. Una muestra de aquello es lo que ha ocurrido en el campamento Unión Sin Fronteras, de Valparaíso.

La directora del Centro de Estudios de Techo-Chile, Javiera Moncada, expuso ante los presentes que "cuando comparamos el crecimiento de la población general con el crecimiento de las personas que viven en campamentos, el contraste es revelador", agregando que "si miramos el periodo entre 2017 y 2024, la situación cambia radicalmente: la población censada creció 5,2%, pero las personas en campamento aumentaron en un 196%, es decir, mientras el país creció moderadamente, el número de personas viviendo en campamentos prácticamente se triplicó".

V REGIÓN A LA CABEZA

La información entregada por Techo-Chile también revela que Valparaíso es la región que sigue liderando en el país con el mayor número de campamentos, seguida por Biobío, Antofagasta y la región Metropolitana. De igual forma, la Quinta es la región con más familias viviendo en campamentos, seguida por la Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá. Asimismo, las regiones que registraron los mayores aumentos proporcionales de familias en campamentos son Maule, Coquimbo y Los Ríos.

Haciendo un desglose por regiones, el informe de Techo-Chile muestra que actualmente Valparaíso registra un total de 335 campamentos en sus 38 comunas, con 30.458 familias viviendo en ellos. Sólo para hacer un comparativo, la región Metropolitana tiene menos de la mitad de campamentos (153) y un tercio de familias menos (22.223). Estas cifras dan cuenta que en un 19,6% ha evolucionado la presencia de campamentos en la V Región, mientras que la evolución de las familias en ellos se redujo en -1,7%.

Si observamos la evolución del tamaño de los campamentos en el tiempo, podemos ver que en general cada vez son más grandes y si profundizamos a nivel regional, el panorama es aún más sorprendente. Actualmente, el tamaño promedio de los campamentos varía fuertemente entre regiones. Los campamentos más grandes del país están en Tarapacá, con más de 200 familias en promedio por campamento. Le sigue la región Metropolitana, donde el promedio supera las 140 familias.

VIÑA Y VALPARAÍSO, COMUNAS CRÍTICAS

También es importante mirar la situación a nivel comunal, donde sólo cuatro comunas concentran el 28,5% de los campamentos. Entre ellas aparecen Viña del Mar y Valparaíso. Y es que mientras la primera concentra el 8% del total nacional, la segunda se queda con el 5,7%. A ellas se suman Antofagasta (8,1%) y Copiapó (6,7%).

Respecto a la cantidad de familias viviendo en estos asentamientos, la tendencia es similar. Son tan sólo nueve las comunas que concentran más de la mitad de las familias en campamentos a nivel nacional, entre ellas, Viña del Mar, San Antonio y Valparaíso. La Ciudad Jardín se queda con el 9,5%; San Antonio tiene el 4,9% y Valparaíso el 3,6%.

"Esto muestra que aunque los campamentos están presentes en casi todo el país, el fenómeno se concentra fuertemente en ciertos territorios, lo que exige respuestas locales diferenciadas", señaló directora del Centro de Estudios de Techo-Chile, Javiera Moncada, en presencia justamente del ministro Carlos Montes.

DESALOJOS

En cuanto a los desalojos el «Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025» identifica 447 campamentos que actualmente enfrentan amenazas formales o informales, que equivalen a un 31% de los campamentos activos donde hoy habitan más de 43 mil familias. También se registraron 1.710 familias desalojadas en 29 campamentos del país. De igual forma, Valparaíso es la región con la mayor cantidad de amenazas.

Sólo a modo de ejemplo, bien vale recordar los operativos de desalojo en la toma de Lajarila, ubicada en la parte alta de Viña del Mar; y el de la parcela 11 de la toma Yevide, en la comuna de San Felipe, ambos con intervenciones de Carabineros.

Javiera Moncada indicó al respecto que "estos procesos, cuando no se acompañan de alternativas de vivienda, agravan la situación de vulnerabilidad. Por eso es fundamental que los desalojos consideren medidas de protección y alternativas habitacionales que permitan resguardar los derechos de las familias".

"ES UN TEMA DE HARTOS GOBIERNOS"

Luego de conocidas estas cifras, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tomó la palabra para hacer su análisis: "De lo que aquí se plantea no se puede sino coincidir en lo doloroso y difícil que es vivir en campamentos. Hay diferentes tipos, son muy variados los campamentos, hay modelos antiguos y otros totalmente nuevos que tienen todo tipo de actividad en su interior, con todo tipo de cosas, pero vivir en campamentos es muy difícil para las familias. Quienes llegan a vivir en campamentos llegan fundamentalmente por necesidad, no llegan porque quieren darse un gustito. Eso por lo menos entre los chilenos es distinto a la cultura de los migrantes".

Luego, precisó que "hemos visto que en el último tiempo el crecimiento ha seguido vertientes nuevas y no las tenemos cuantificadas. Creemos que a mucha gente le cayeron los ingresos y no logró mantener su casa, arrendó su casa y se fue a un campamento. Esa es una nueva realidad que tiene que ver con la caída de ingresos de las familias. ¿Cuántos son? No sé, pero nos encontramos en distintos lugares con esa realidad. También los movimientos de los campamentos han aumentado de una región a otra. Vemos que en el norte se han desplazado mucho de Arica a Tarapacá y Antofagasta, básicamente creemos que por la cantidad de operativos de desalojo".

"La realidad del déficit habitacional y de los campamentos está muy vinculada. Nuestra hipótesis, desde hace mucho tiempo, es que la fuente de los campamentos es fundamentalmente por el déficit habitacional. La ausencia de posibilidades de acceder a la vivienda es lo que lleva a muchas familias a no encontrar otra alternativa que partir a un campamento. Entonces cualquier política tiene que partir por enfrentar el déficit. No basta con eso, pero es fundamental", continuó expresando.

Por último, sostuvo que "para atacar el déficit habitacional hay muchos caminos. Hoy estamos con un programa ambicioso pero limitado, que son 260 mil viviendas y esperamos llegar a eso, más allá de lo que decía el presidente de la Cámara, esperamos llegar a las 260 mil. Llevamos 188 mil, tenemos 71% de la meta terminada y entregada. Estos no son subsidios, son viviendas terminadas y entregadas. (...) Yo diría que el tema de los campamentos es un tema de hartos gobiernos, de tres o cuatro, por lo menos. Esto no es de un momento a otro. Eso no tiene viabilidad".

PURANOTICIA