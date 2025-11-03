Delincuentes robaron cerca de $3 millones en monedas desde un servicentro en el cerro Playa Ancha de Valparaíso

Delincuentes perpetraron un millonario robo en el servicentro Copec ubicado en el segundo sector de Playa Ancha, en Valparaíso.

Desconocidos movilizados en dos vehículos llegaron hasta el lugar, llevándose cerca de $3 millones en monedas, durante la tarde del domingo.

Los sujetos intimidaron al personal administrativo y sustrajeron varias bolsas con el dinero en efectivo.

Personal de Carabineros concurrió al sitio del suceso para recabar los primeros antecedentes y luego, llevaron hasta una comisaría al administrador del servicentro para que prestara declaración.

La institución hizo una denuncia de oficio por el hecho y todos los antecedentes recabados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA