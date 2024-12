Delincuentes roban más de $3,5 millones en armas réplicas a dirigente del comercio en local de la calle Condell de Valparaíso

Más de 3 millones 500 mil pesos en armas que son réplicas, pero que, a simple vista parecen reales y se utilizan para la práctica del deporte conocido como airsoft, robaron delincuentes a las 3 de la madrugada de este martes tras ingresar haciendo un forado en el techo de un establecimiento comercial ubicado en la calle Condell de Valparaíso, a media cuadra de Aníbal Pinto, en el plan porteño.

El propietario y víctima del asalto, Héctor Arancibia, relató a Puranoticia.cl que los antisociales “entraron a robar estas armas que son réplicas y otras armas de defensa personal. Se llevaron catanas y cuchillos de lanzamiento. Primera vez que me pasa en años, aunque en el sector se han metido a robar en otras ocasiones. Aquí en la Quinta Región tenemos un déficit superior a 1.200 carabineros, por lo tanto es un problema que se está dando a nivel país. Faltan Carabineros en todos lados”.

Arancibia, que además es director de la Corporación Comercio Unido de Valparaíso, sostuvo que “sabemos que la manada que ataca por estos sectores es mayoritariamente menor de edad. Carabineros se los lleva detenidos y en el mismo día, o al día siguiente, ya están en la calle nuevamente. Donde está flaqueando el tema en Valparaíso son las autoridades. Las pasadas autoridades municipales prácticamente no hicieron nada. Los autos rojos de seguridad no cumplían con su objetivo, porque el personal contratado no estaba capacitado para realizar esas funciones y nosotros esperamos que la actual administración tome cartas en el asunto”.

De igual forma, dijo que “la semana pasada me robaron un letrero que estaba en la entrada del local. Estamos hablando de una pizarra tipo paloma, hasta eso se llevan”.

El dirigente del comercio indicó que “para nosotros que somos comerciantes, la Delegación Presidencial Regional no ha hecho absolutamente nada y todo esto sigue en aumento. Uno tras otro, los locales son asaltados, en las noches las tiendas son descerrajadas, entran a los negocios de ropa americana reventando los candados y las chapas, los delincuentes se meten hasta a los locales siguiendo a la gente para robarle. Esto pasa todos los días”.

PLAN «CALLES SIN VIOLENCIA»

En las últimas horas, desde el Gobierno se anunció que, por tercera vez, se harán modificaciones al plan «Calles sin Violencia», como consecuencia del aumento de hechos delictuales en el país y donde la región de Valparaíso no está exenta.

El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, indicó que “hay lugares en los cuales se puede intervenir con cierto éxito, hay lugares que tienen efectos endémicos internamente y que requieren otro tipo de intervenciones. Por eso, es que estamos trabajando en la actualización del plan «Calles sin Violencia».

Sobre esta iniciativa y las eventuales modificaciones que se introducirán, Héctor Arancibia, en su calidad de director de la Corporación Comercio Unido de Valparaíso, afirmó a Puranoticia.cl que “ese plan estuvo considerado desde un principio, estamos hablando de hace más de un año y no ha habido ningún cambio que pudiésemos percibir, nada, absolutamente nada. Lo que nosotros necesitamos es patrullaje de carabineros de a pie. Estamos conscientes de la falta de personal en nuestra comuna. ¿Cómo podríamos equilibrar esa necesidad? Ahí, es donde radica el problema. Ojalá que estas patrullas de autos rojos que andan ahora, por lo menos ya los vi en una ocasión actuar, bajo esta administración (de la alcaldesa, Camila Nieto), una vez por lo menos, lo que nunca vi en el período anterior de Jorge Sharp”.

El dirigente hizo hincapié en que “necesitamos ver pasar a Carabineros, que se paseen, eso nos da una mayor sensación de seguridad, no sólo para nosotros, sino también para la comunidad, para nuestra clientela”.

Por su parte, Alejandro Álvarez, director de la Cámara de Comercio de Valparaíso, sostuvo respecto del plan «Calles sin Violencia» que “cada ciudad tiene su propia forma, los territorios son distintos. Creo que Valparaíso, como ciudad, esto lo tenemos que hacer pidiendo recursos al Gobierno, al Estado, pero esto tiene que ser en forma local y, para eso, tiene que haber un factor convocante, tanto de la Municipalidad, de los privados y que podamos hacer llegar nuestra voz al Estado, al Gobierno y a los consejeros regionales”.

PURANOTICIA