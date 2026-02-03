Delincuentes perpetran millonario robo en óptica de Viña del Mar: monto de lo sustraído alcanza los $15 millones

Trabajadores del local "Levi" en la calle Valparaíso se percataron del ilícito a eso de las 11:45 horas de este martes.
La óptica "Levi", ubicada en la calle Valparaíso de la ciudad de Viña del Mar, sufrió un millonario robo durante las últimas horas.
Trabajadores del local se percataron del ilícito a eso de las 11:45 horas de este martes.
Personal constató que el candado de la cortina metálica estaba dañado, por lo que dieron aviso a Carabineros.
Luego de los primeros peritajes, la institución policial estableció que el atraco se produjo durante la madrugada de este martes.
Lo robado alcanza los $15 millones, monto que incluye productos y dinero en efectivo sustraído desde la caja.
PURANOTICIA