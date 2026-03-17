Delincuentes maniataron a guardias y robaron camiones municipales en el parque Quintil de Valparaíso: alcaldesa Nieto anunció querella

Un violento robo afectó al parque Quintil de Valparaíso, en el sector de la Av. José Santos Ossa, luego que un grupo de tres delincuentes intimidara a los guardias del recinto municipal, los redujera y sustrajera vehículos de propiedad de la casa edilicia.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho ocurrió al interior del recinto ubicado en el cerro Las Delicias, cuando los individuos ingresaron y amenazaron con armas blancas a los nocheros que cumplían labores de resguardo. Tras reducirlos, los maniataron y los encerraron en una camioneta, para luego concretar el robo.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, confirmó la gravedad de lo ocurrido, señalando que "ocurrió un robo con violencia al interior del parque Quintil", detallando que los sujetos "intimidaron con arma blanca a los guardias de seguridad, los maniataron y los pusieron dentro de una camioneta para retenerlos".

Asimismo, explicó que los delincuentes lograron sustraer “dos camiones, uno plano y el otro 3/4 con logotipo municipal, además de llaves y otros elementos”, lo que impacta directamente en los servicios que el Municipio presta a la comunidad.

Desde el Ministerio Público, la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, precisó que los trabajadores fueron "trasladados hasta el interior de una camioneta (…) encerrándolos para luego sustraer dos vehículos", correspondientes a una camioneta y un camión, con los cuales los autores huyeron.

Tras la denuncia, se instruyó la concurrencia de personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros para realizar diligencias orientadas a establecer la dinámica del delito e identificar a los responsables, incluyendo la elaboración de registros para reconocimiento por parte de las víctimas.

En tanto, la alcaldesa Camila Nieto anunció acciones legales, indicando que el Municipio porteño se querellará contra quienes resulten responsables, subrayando que este tipo de delitos no sólo afecta a la institución, sino también a los vecinos que dependen de los servicios que se prestan con los vehículos sustraídos, como por ejemplo para el desmalezado de sectores ubicados en los cerros de la comuna.

PURANOTICIA