Delincuentes de 14 años que habían sido liberados volvieron a delinquir en Quillota: ahora quedaron privados de libertad

Privados de libertad en el centro de internación provisoria de Limache quedaron dos menores de 14 años que fueron formalizados por un robo con intimidación a un estudiante de 17 años, al que asaltaron en la comuna de Quillota.

Desde la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad informaron que estos mismos delincuentes ya habían sido formalizados este martes 2 de diciembre luego de haber sido detenidos por el robo en una vivienda de la misma ciudad.

En ese sentido, precisaron que fueron detenidos por Carabineros, junto al apoyo del personal municipal quillotano, quienes dieron una rápida respuesta al oportuno llamado de los vecinos que denunciaron de inmediato el robo a su domicilio.

No obstante, los imputados fueron dejados en libertad, por lo que volvieron a delinquir en las calles de la comuna. En específico, sustrajeron cuchillos cartoneros para luego intimidar a un joven estudiante que salía de rendir la PAES 2025.

El fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, indicó que los menores “intimidaron a la víctima, sustrayéndoles sus zapatillas, un celular y su billetera con dinero".

"La pronta llegada de un testigo permitió la detención de ambos, por lo que a la llegada de Carabineros los sorprenden con el arma utilizada y las especies”, agregó.

Dada la gravedad del ilícito cometido, el tribunal aceptó la solicitud de la Fiscalía y dejó privados de libertad a los dos peligrosos delincuentes de 14 años.

