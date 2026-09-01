Delincuentes cortaron la luz para evitar cámaras de seguridad y robaron oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Concón

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón, en coordinación con el Ministerio Público, investigan un robo registrado al interior de las oficinas del conservador de Bienes Raíces de Concón, Carlos Swett.

De momento, la información preliminar da cuenta que un grupo indeterminado de delincuentes ingresó a un inmueble ubicado en la avenida Concón-Reñaca para sustraer computadores, un notebook y dinero en efectivo equivalente a $170.000.

Según consigna Radio Biobío, los antisociales ingresaron al lugar cortando el suministro eléctrico, con el objetivo de impedir registros de las cámaras de televigilancia. Así, facilitaron su trabajo y dificultaron el de la Policía de Investigaciones.

No obstante, la policía civil realiza una serie de diligencias en el sector para obtener algún registro de cámaras de seguridad del sector, las que pudieran dar algunas luces que pudieran ayudar a identificar a los individuos que cometieron el robo.

La emisora también recuerda que hace algunos meses Carlos Swett debió declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación a la senadora Camila Flores por presunto fraude al Fisco; esto, luego que un exasesor parlamentario asegurara que vio al conservador de Bienes Raíces entregándole un sobre a la entonces diputada.

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