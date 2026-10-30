Delincuentes balean cámara de seguridad municipal en Llay Llay y amenazan a funcionarios que acudieron a repararla

Un ataque a balazos contra una cámara de seguridad municipal y amenazas dirigidas a funcionarios que acudieron a repararla forman parte de una serie de hechos que han afectado al sistema de televigilancia de Llay Llay durante las últimas semanas.

De acuerdo a información del Municipio, seis dispositivos han sido dañados por desconocidos, quedando fuera de servicio y afectando las labores de vigilancia que desarrolla la Dirección de Seguridad Pública en distintos sectores de la comuna.

Uno de los episodios más graves ocurrió en una población que no mencionaron, donde una cámara dejó de funcionar y, al concurrir personal municipal para revisar el equipo, descubrieron que había recibido impactos de bala.

La situación no terminó ahí: desde viviendas cercanas, desconocidos advirtieron a los trabajadores que el dispositivo volvería a ser atacado si lo reparaban.

Pese a estos hechos, el alcalde Edgardo González Arancibia aseguró que "no nos importa cuántas veces las cámaras sean vandalizadas y destruidas por los mismos delincuentes de siempre, nosotros vamos a seguir invirtiendo en seguridad, vamos a seguir recuperando las cámaras".

De igual forma, sostuvo que "tenemos el compromiso con el Concejo Municipal y con la comunidad de tener todas las cámaras operativas a fines de octubre. Además, estamos invirtiendo en pórticos lectores de patentes, en más luminarias y de esta forma vamos a seguir generando todos los esfuerzos posibles e invirtiendo en seguridad, ¿para qué? Para entregar a la comunidad mayor tranquilidad, para que puedan vivir en paz y ocupar los espacios públicos de buena forma. Seguimos trabajando y seguimos comprometidos por la seguridad de nuestra gente”.

Actualmente, seis cámaras se encuentran dañadas y están siendo sometidas a trabajos de reparación por parte de personal municipal.

PURANOTICIA