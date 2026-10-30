Delincuentes asaltan joyería en Valparaíso mediante "alunizaje": con una camioneta derribaron la mampara de acceso

Un grupo de delincuentes concretó un violento robo a una joyería en la ciudad de Valparaíso bajo el método del "alunizaje".

El atraco afectó a la joyería Aurus, en la intersección de las calles Yungay y 12 de Febrero.

Al menos cuatro sujetos utilizaron una camioneta robada para embestir los accesos y entrar al local comercial, intimidando a los trabajadores y a las personas que estaban en el interior.

Los hasta ahora desconocidos, que vestían overoles, se llevaron joyas y también dinero. En su huida lanzaron "miguelitos".

El Fiscal de Sitio del Suceso, Pablo Bravo informó que "este es un hecho que ocurrió el día de hoy aproximadamente a las 5 de la tarde, donde sujetos, aproximadamente cuatro sujetos, que venían en dos vehículos, uno de estos la camioneta que era un vehículo robado, cometieron este asalto colisionando marcha atrás contra la mampara de esta joyería, ingresando varios sujetos al interior del mismo, intimidando obviamente a las personas que estaban en el interior trabajando".

Añadió que todavía no hay avalúo de lo robado, que hasta el minuto no hay antecedentes de uso de armas de fuego, y tampoco de agresiones.

Bravo dio a conocer que "estamos recabando las cámaras en este momento, además, la joyería no quería hacer entrega de las mismas. Nosotros les insistimos que esto es en beneficio de ellos, no pueden poner problemas para eso. Nos parece impresentables.

El otro vehículo que dejaron abandonado los sujetos, también habría sido robado.

Por su parte, el mayor de Carabineros, Guido Clese, dijo que "esta camioneta, con cuatro a seis sujetos en su interior, vestidos con overoles azules, habría efectuado, utilizado el vehículo para romper la mampara del local, sustrayendo distintas especies, joyerías, las cuales aún no mantenemos el detalle y avalúo”.

Complementó que “utilizaron otros dos vehículos que colaboraron en la huida de los antisociales. De estos tres vehículos participantes, dos ya se encuentran identificados. Mantienen encargo por robo y existe un tercer vehículo que aún se mantiene pendiente de su ubicación”.

(Imagen: @TTIValparaiso)

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