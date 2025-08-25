Delincuentes asaltan hotel en pleno centro de Viña del Mar, pero caen tras cinematográfica persecución por el estero Marga Marga

Tres delincuentes fueron detenidos luego de perpetrar un robo con intimidación al interior del Hotel Diego de Almagro, ubicado en el centro de Viña del Mar.

Carabineros informó que durante horas de la madrugada de este lunes, fueron alertados por la Central de Comunicaciones por un robo en este recinto de la comuna.

En específico, se detalló que tres antisociales ingresaron al lugar y sustrajeron dos monitores de computador y dos terminales de pago de Transbank.

Con las características de los sujetos, los uniformados efectuaron un patrullaje por el sector, logrando ubicar a los individuos, quienes portaban las especies sustraídas.

Al proceder a su fiscalización, uno de ellos se dio a la fuga a través del estero Marga Marga, siendo alcanzado y reducido a los pocos metros.

De esta manera, carabineros de la 1ª Comisaría lograron la detención de la totalidad de los implicados y la recuperación íntegra de las especies.

Posteriormente, en la unidad policial se presentó una segunda víctima, quien denunció que dos sujetos habían sustraído dinero desde su local comercial.

Junto a ello, exhibió un registro de video, donde se pudo establecer que los autores del ilícito correspondían a los mismos individuos detenidos previamente.

Durante la revisión de las vestimentas de los sujetos, se encontró en poder de uno de ellos una herramienta, configurando así el delito del Art. 445 del Código Penal.

Cabe hacer presente que los tres hombres detenidos, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad, registran antecedentes penales y serán puestos a disposición del Ministerio Público este lunes para su respectivo control de detención.

