Delincuente recibe dura golpiza tras ser sorprendido robando alcachofas en Llay Llay

Tras ser sorpendido al interior de una parcela de la comuna de Llay Llay, al interior de la región de Valparaíso, un delincuente recibió una verdadera paliza.

Según consigna Los Andes Online, el antisocial llegó a la propiedad ubicada en Av. Santa Teresa, a la cual ingresó luego de escalar el cierre perimetral de la misma.

Luego procedió a robar y guardar en un saco alrededor de 150 alcachofas, hortalizas avaluadas en más de 100 mil pesos, según los dueños del lugar.

Fue en este contexto donde el propietario descubrió al solitario ladrón, al que enfrentó y redujo a través de golpes, para posteriormente llamar a Carabineros.

A la llegada de la policía uniformada, el sujeto fue detenido por funcionarios de la Subcomisaría de Llay Llay, quien dio inicio al procedimiento de rigor.

En ese sentido, se informó que el hombre fue identificado con las iniciales F.A.J.V., de 42 años, quien cuenta con antecedentes policiales por robo y hurto.

Producto de la golpiza recibida, el antisocial fue derivado hasta el Hospital San Francisco, donde le constataron algunos hematomas de carácter leve en el rostro.

Fiscalía requirió un procedimiento simplificado por este caso de hurto simple, solicitando una pena de 61 días y una multa de 1 UTM.

