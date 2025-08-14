Delincuente con amplio prontuario fue nuevamente detenido tras ser sorprendido portando un arma de fuego en Valparaíso

Un hombre fue detenido luego de ser sorprendido portando un arma de fuego en la vía pública de Valparaíso, específicamente por el sector de la calle Bellavista.

Carabineros de la Sección Centauro, mientras efectuaban patrullajes preventivos enmarcados en el plan «Calles sin Violencia», realizaron un control de identidad a un sujeto que permanecía sentado en las bancas ubicadas en este lugar.

Al solicitarle que se levantara, el personal policial observó que en la pretina de su pantalón portaba un arma de fuego, motivo por el cual fue detenido.

De esta manera, los uniformados trasladaron al individuo hasta la Segunda Comisaría Central de Valparaíso para la adopción del procedimiento de rigor.

En la unidad policial, se verificó la identidad del imputado, constatándose que se trataba de D.S.F.H, 21 años, con antecedentes por delitos de robo con intimidación y porte de elementos conocidos para cometer delitos (Art. 445).

Cabe hacer presente que el imputado pasará a control de detención.

