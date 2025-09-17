Delincuente con amplio prontuario cae en operativo de alto riesgo en Quilpué: intentó atropellar a carabineros, quienes le dispararon

Un procedimiento policial de alto riesgo se registró en la comuna de Quilpué, luego que personal de la Segunda Comisaría de Carabineros acogiera una denuncia que daba cuenta del robo de una camioneta en el centro de la Ciudad del Sol.

De acuerdo a información entregada por Carabineros, efectivos de servicio preventivo detectaron el vehículo en el sector céntrico, pero su conductor, al notar la presencia policial, emprendió la huida colisionando a tres vehículos particulares y generando daños de diversa consideración, además de poner en riesgo a los transeúntes.

Pese a las señales de detención, el individuo intentó atropellar a dos funcionarios de la policía uniformada, quienes hicieron uso de sus armas de servicio para repeler la acción. Finalmente, el vehículo sustraído fue interceptado en las cercanías del Zoológico de Quilpué, donde el sospechoso logró ser reducido.

"Personal de servicio preventivo en el sector céntrico de la comuna indicó que habían visto transitando dicho móvil y que su conductor, al momento de observar la presencia policial, comienza a huir, colisionando a tres vehículos particulares, ocasionándoles daños de diversa consideración, además de poner en riesgo a una gran cantidad de personas que transitaban por el sector", indicó el mayor José Halabi, comisario de la 2ª Comisaría de Carabineros de Quilpué.

Asimismo, el oficial de la policía uniformada sostuvo que "una vez que personal de Carabineros le realiza señales para que se detenga, el conductor de la camioneta hace caso omiso e intenta atropellar a dos funcionarios, que hacen uso de sus armas respectivas, logrando su detención en el sector del Zoológico de Quilpué".

La policía confirmó que el detenido es un hombre de 25 años que registra 18 detenciiones asociadas a delitos de mayor connotación social.

El caso fue informado a la Fiscalía de Quilpué, que ordenó diligencias a personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar), mientras el imputado pasará a audiencia de control de detención.

