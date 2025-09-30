Delincuente colombiano buscado por homicidio fue detenido en la vía pública de Valparaíso: registra también una orden de expulsión

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Valparaíso efectuaron en Valparaíso un operativo de fiscalización para detectar a ciudadanos extranjeros que se encuentren en calidad de infractores a la Ley de Extranjería.

De esta manera, los oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la detención de un peligroso ciudadano colombiano que mantenía requerimientos judiciales por los delitos de homicidio, robo con violencia y violación de morada.

El procedimiento de la policía civil se materializó en la avenida Pedro Montt de Valparaíso mientras el sujeto transitaba por la vía pública, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su audiencia de formalización.

Cabe, hacer presente que el sujeto de origen colombiano registra, además, una orden de expulsión del territorio nacional, la cual fue debidamente notificada y se materializará una vez finalice su proceso judicial en la Ciudad Puerto.

Finalmente, como parte de los operativos de fiscalización, la PDI controló a 33 personas, de las cuales 21 son provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, las cuales fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones debido a que registran ingreso irregular a territorio nacional, además de haber cometido delitos.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA