Delincuente buscado desde 2023 por robo en lugar habitado fue finalmente capturado tras un control en el centro de Villa Alemana

Luego de estar casi tres años en condición de prófugo de la justicia, Carabineros pudo capturar a un sujeto buscado por robo en lugar habitado y otros delitos.

Funcionarios del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Valparaíso dieron con su paradero en el marco del plan de búsqueda de prófugos.

El procedimiento de la policía uniformada se llevó a cabo en la intersección de avenidas Ignacio Carrera Pinto con Valparaíso, en la comuna de Villa Alemana.

Allí fiscalizaron a un individuo de 29 años, de quien detectaron que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en lugar habitado y otros.

Carabineros informó que la orden de captura está vigente desde el 31 de mayo del año 2025, proveniente del Juzgado de Garantía de Villa Alemana.

Por último, se indicó que el delincuente que perpetró el robo en lugar habitado pasará a audiencia de control de detención para que se inicie su proceso judicial.

PURANOTICIA