Delincuente argentino se dio un festín antes de intentar robar en carnicería de Valparaíso, pero terminó caído, golpeado y detenido

Un hecho insólito se registró este fin de semana al interior de una carnicería de la calle Independencia de Valparaíso, donde un solitario delincuente ingresó al local, consumió una serie de productos y terminó siendo detenido por los propios dueños.

El antisocial –de nacionalidad argentina e identificado con las iniciales J.D.F.– forzó la entrada e hizo ingreso a la carnicería Los Alanis para sustraer especies. No obstante, antes aprovechó la ocasión para consumir jamones y bebidas.

Luego recopiló una serie de productos, entre ellos varias cecinas, sin embargo antes de salir fue detenido tanto por los dueños como por funcionarios de Carabineros.

La institución informó que fueron alertados al 133 de la presencia de un sujeto al interior del local, por lo que se dieron cita en el lugar, observando que ya permanecía reducido. Cabe hacer presente también que el sujeto fue golpeado por los dueños del local.

Al revisar las cámaras de televigilancia, se observa que el delincuente argentino cayó sobre un lavabo del segundo piso, a través del cielo falso, siendo reducido en este momento por los dueños del local, quienes fueron alertados por las alarmas.

Los propietearios de la carnicería avaluaron los daños en 3 millones de pesos.

Acerca del antisocial, a quien se le conoce en el mundo del hampa como «El Che», ya registra 20 detenciones previas, ocho de las cuales fueron sólo durante el 2024.

