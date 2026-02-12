Delincuencia golpea al comercio en Viña del Mar: ventas caen 40% y gremio alerta riesgo para la “marca ciudad”

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas, abordó en Puranoticia.cl, el complejo escenario que enfrenta el comercio del centro de la ciudad, marcado —según afirma— por un aumento sostenido de la delincuencia, la baja en el flujo de público y un deterioro en la percepción de seguridad.

Rozas califica la situación como “muy compleja”, especialmente por la participación de menores en hechos delictivos. “En este entorno delictual hay menores incluidos en esta cadena que son claramente seducidos y planificados por adultos”, señala, apuntando a la existencia de una estructura organizada detrás de los delitos.

VENTAS DEBILITADAS Y LOCALES EN RIESGO

El impacto económico, asegura, es evidente. “Lo que hemos conversado con varios directores y comerciantes del sector es que hay un 40% menos en las ventas en comparación con el año anterior”, afirma. Una cifra que, según explica, puede representar directamente la utilidad de muchos locales.

La situación es aún más preocupante considerando que el centro de Viña del Mar fue objeto de una millonaria intervención urbana. “El año pasado tuvimos una tremenda reparación que duró prácticamente un año, donde se invirtieron más de 4.000 millones de pesos. Y hoy día contar con un comercio con un 40% menos de ventas es muy grave”, enfatiza.

A esto se suma la alta desocupación de locales. “Tener galerías tradicionales en calle Valparaíso con más de un 33% de desocupación y locales cerrados es un tema histórico, pero hoy las ventas están muy debilitadas y hay una inseguridad enorme. Muy pocos turistas se acercan al centro”, advierte.

Rozas agrega que muchos comerciantes enfrentan deudas de entre dos y tres meses de arriendo y que varios podrían caer en insolvencia. “Muchos pueden entrar en default y cesación de pagos. Estamos dejando caer al suelo un sector histórico y patrimonial”, sostiene.

MENOS PÚBLICO Y CAMBIO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO

Según el dirigente gremial, la baja en ventas está directamente relacionada con una disminución del flujo de personas. “Ese 40% menos en las ventas tiene que ver con disminución de clientes. Ya no tenemos vitrineo, no tenemos personas caminando tranquilamente. Hoy el público va puntualmente al lugar que necesita y se retira”, explica.

El fenómeno, indica, se arrastra desde el estallido social y ha ido en aumento. “En la calle Valparaíso esto no se veía de esta manera. Hoy vemos cómo actúan los delincuentes a plena luz del día, sin ningún pudor. La gente mayor ya no está yendo, y el cliente con mayor poder de compra dejó de ir. Eso es muy delicado y probablemente van a cerrar más locales”, advierte.

Entre los delitos más frecuentes menciona robos por sorpresa, lanzazos y hurtos, además de un fuerte aumento del comercio ambulante. “Hay un libre albedrío en el sector. La convivencia del comercio informal con delitos asociados a propiedad industrial e intelectual nos tiene en una situación muy difícil”, señala.

TEMOS A DENUNCIAR Y EXIGENCIA DE MAYOR PRESENCIA POLICIAL

Consultado sobre si los comerciantes denuncian estos hechos, Rozas reconoce que “claramente hay temor”, aunque asegura que se han realizado denuncias y reuniones con Carabineros y autoridades. Sin embargo, critica la falta de resultados concretos. “Hemos tenido muchísimas reuniones, a veces agotadoras y con pocos resultados. No hay que bajar los brazos, pero aquí ya es un tema de recursos”, afirma.

El dirigente pide presencia policial permanente. “Se requiere carabineros el 100% de los días y la jornada completa. Si no hay una intervención real de todos los organismos del Estado, esto va a seguir así”, advierte.

Desde el gremio han recopilado cerca de 250 fotografías y videos que serán entregados a Carabineros para identificar a los responsables. Además, algunos comerciantes presentaron una querella por ocupación del espacio público en calle Valparaíso, actualmente en la Fiscalía. “En la práctica, los delitos siguen existiendo”, lamenta.

BANDAS ORGANIZADAS Y USO DE MENORES

Rozas sostiene que han identificado patrones en la forma de operar. “Se están dedicando casi al 100% al robo por sorpresa, que es el más dañino en términos de imagen. Detrás de esto hay una cadena de inteligencia de los propios delincuentes que están obligando a robar a niños menores de 14 años”, afirma.

Explica que, si bien los mayores de 14 años son imputables, entre los 14 y 16 años existen marcos legales orientados a la reinserción. Por ello, insiste en que el foco debe estar en los adultos que coordinan estas acciones. “Hay que analizar bien cómo sancionamos a estas personas adultas que motivan y coordinan estas partes delictivas”, recalca.

También denuncia la existencia de bodegas que abastecen al comercio ambulante. “Sabemos dónde están, se han hecho denuncias, pero siguen funcionando. Hay que intervenir bodegas y bandas que son asociaciones ilícitas”, sostiene.

“LA MARCA CIUDAD ESTÁ EN RIESGO''

Para el presidente de la Cámara, el problema trasciende lo comercial y afecta la imagen de Viña del Mar como destino turístico. “Cuando una ciudad logra posicionarse en el turismo es en base a un esfuerzo de años. Hoy, claramente, la marca ciudad está en riesgo”, advierte.

Explica que el 80% del turismo nacional proviene de Santiago y cerca del 80% del turismo internacional corresponde a visitantes argentinos. “Si esas imágenes de delincuencia se difunden, lo único que hacen es reducir la cantidad de turistas que puedan llegar en las próximas temporadas”, señala.

Aunque reconoce que el turismo ha mostrado productividad, aclara que no siempre su comportamiento es proporcional al del comercio. “Seguimos teniendo buenos resultados en turismo, pero no es lo mismo en el comercio”, apunta.

LLAMADO A UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL

Finalmente, Rozas exige una acción coordinada del Estado. “Tiene que haber una intervención total de Carabineros, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, de la PDI y de Seguridad Pública. Aquí tiene que liderar la alcaldía”, afirma.

Si bien en su momento se creó una mesa técnica, critica que “como todas las mesas, a veces se desvanecen”. A su juicio, falta coordinación efectiva entre los organismos. “Tenemos productos falsificados en la vía pública y es como que nada hubiera pasado. La estructura está, pero en conjunto no hay comunicación”, concluye.

El gremio insiste en que la situación aún es recuperable, pero advierte que el tiempo apremia: sin una intervención decidida, el comercio formal del centro de Viña del Mar podría enfrentar uno de sus peores escenarios en décadas.

