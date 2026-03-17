Delegados presidenciales provinciales reciben lineamientos del Gobierno para fortalecer la gestión en la región de Valparaíso

En una instancia marcada por la coordinación y el despliegue territorial, el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, encabezó una reunión de trabajo con los Delegados Presidenciales Provinciales, con el objetivo de entregar lineamientos estratégicos para el desarrollo de sus funciones en cada territorio.

La cita, considerada como una primera instancia de inducción integral, abordó los principales desafíos del Gobierno en la región, poniendo énfasis en áreas como seguridad pública, gestión de emergencias, salud, empleo y coordinación interinstitucional.

“Efectivamente hemos tenido una inducción. En estos momentos están con el director regional de Senapred. Recuerde usted que hubo tres incendios este fin de semana, por tanto, es relevante que estén preparados también considerando el invierno”, explicó Millones, destacando la importancia de anticiparse a escenarios de riesgo.

Durante el encuentro, se entregaron los lineamientos definidos a nivel central. “Hemos dado los primeros lineamientos que ha establecido el Presidente José Antonio Kast, que tienen que ver con la seguridad, la migración, la salud y la regulación económica del empleo”, señaló la autoridad regional.

Uno de los puntos centrales fue el fortalecimiento de los comités policiales provinciales, considerados clave para la toma de decisiones. “Hemos conversado de la importancia de los comités policiales que se realizan cada semana en cada provincia (…) de modo que estén sobre los datos y los temas de seguridad en cada una de las zonas”, indicó Millones.

Asimismo, se abordaron medidas preventivas frente a situaciones de riesgo, incluyendo la coordinación con policías y organismos de emergencia. “Hemos dado instrucciones para reforzar la seguridad en turnos nocturnos tras el último incidente en Ventanas, además de respetar estrictamente los criterios de Carabineros en eventos de alto riesgo”, agregó.

El Delegado también subrayó la necesidad de disponibilidad permanente de las autoridades provinciales. “Hemos conversado de la importancia de estar 24 horas disponibles frente a cualquier situación de riesgo, especialmente considerando la llegada del invierno y las condiciones más complejas en algunas zonas”, afirmó.

Desde las provincias, las nuevas autoridades valoraron la instancia y destacaron el trabajo coordinado como eje central de su gestión. La Delegada Provincial de San Antonio, Soledad Loyola, señaló que “estamos trabajando en forma colaborativa para apoyar al Gobierno en temas urgentes, de manera responsable, con el objetivo de entregar respuestas concretas a la ciudadanía”.

En tanto, la Delegada de Quillota, Pilar Cuevas, enfatizó que “nuestra prioridad es la seguridad pública, el contacto con las policías y la presencia en los comités de emergencia, para transmitir a la ciudadanía que el Gobierno estará presente de manera permanente”.

Por su parte, el Delegado de Marga Marga, Gonzalo Azancot, destacó que “la seguridad, la reactivación económica y la reconstrucción serán los ejes que guiarán nuestro trabajo, siempre en coordinación con los municipios”.

Finalmente, Manuel Millones valoró el compromiso de las nuevas autoridades y adelantó nuevas instancias de trabajo. “La próxima semana vamos a convocar nuevamente a los equipos y esperamos consolidar una coordinación efectiva que permita avanzar en las prioridades del Gobierno en toda la región”, concluyó.

La reunión marca el inicio de una agenda de trabajo que busca fortalecer la presencia del Estado en cada provincia, con foco en la prevención, la seguridad y la respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía.

PURANOTICIA