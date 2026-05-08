Delegado reforzará fiscalizaciones y Seremi del Trabajo pide antecedentes tras denuncias de choferes de micro en el Gran Valparaíso

Luego de las graves denuncias formuladas por dirigentes microbuseros del Gran Valparaíso respecto a las condiciones laborales en el gremio de transportistas, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó –en conversación con Puranoticia.cl– que inició acciones para revisar las fiscalizaciones realizadas al sector, además de anunciar un reforzamiento a los controles.

Las declaraciones de la autoridad se producen tras la publicación realizada por este medio, donde el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la V Región, Óscar Cantero, acusó un histórico sistema de funcionamiento informal, asegurando que son los propios conductores quienes deben costear combustible, cuotas diarias e incluso generar por sí mismos sus remuneraciones, situación que –según sostuvo– ocurre sin suficiente fiscalización por parte de los organismos competentes.

Frente a estos antecedentes, el delegado Millones indicó que "a raíz de lo que planteó el señor Cantero, le pedí a la Seremi del Trabajo y a la Dirección del Trabajo que nos entregaran un detalle de todas las fiscalizaciones que han realizado, dado que dice que no ha existido fiscalización, entonces que nos mostrara un historial de fiscalizaciones y multas que se han aplicado a los dueños del transporte público".

El representante del Presidente Kast en la región agregó que esta revisión busca esclarecer las denuncias vinculadas a eventuales incumplimientos laborales en el sistema de transporte público del Gran Valparaíso, ya que "por lo que plantea, en el sentido de que no hay fiscalización a los contratos, con las garitas; nosotros también vamos a ejercer nuestras propias acciones y vamos a reforzar las fiscalizaciones".

Cabe recordar que el conflicto entre conductores y empresarios del transporte escaló luego de la amenaza de un nuevo paro indefinido de microbuses en Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, movilización que podría concretarse después del 18 de mayo si no existen respuestas por parte del Ministerio de Transportes.

Entre las principales críticas expuestas por Cantero se encuentran las dificultades para cubrir costos operacionales, el impacto del alza de los combustibles y la falta de fiscalización respecto de contratos laborales y condiciones de trabajo de los choferes.

Puranoticia.cl también tomó contacto con la seremi del Trabajo de Valparaíso, Carolina Sangüesa, quien se refirió a las graves denuncias de los conductores señalando que "me parece que es grave lo que manifiestan y espero contactar a don Óscar Cantero, quiero recibirlos el día lunes, conversar con ellos, que puedan exponer sus antecedentes. Lo importante es el llamado a hacer las denuncias respectivas para poder activar la fiscalizaciones. Eso es lo fundamental en estas situaciones, que si existiesen irregularidades en el proceso de contratación, estas deban ser denunciadas por parte de los trabajadores para poder iniciar los procesos de fiscalización".

Asimismo, precisó que "el año pasado, me informan desde la Dirección del Trabajo, se hizo una fiscalización de oficio a raíz de una denuncia que se hace desde el gremio nacional de microbuseros, donde indicaron algunas situaciones concretas de algunas empresas, de algunas líneas donde habrían incumplimientos y no les habrían cursado las multas efectivas. Esa información la maneja la Dirección del Trabajo, que realiza fiscalizaciones de oficio de manera anual, donde hacen fiscalizacones a un grupo más amplio de empresas que estén en incumplimiento donde ellos fiscalizan, para efectivamente sancionar si es que corresponde".

Sangüesa también sostuvo en Puranoticia.cl que "claramente, de acuerdo a lo que se indica, no estaría ajustándose, pero lo importante es entregar los antecedentes para realizar la fiscalización. Esa es la única manera efectiva de poder acreditar, a través de esa fiscalización, si es que hay o no incumplimiento. Por eso para mí es importante reunirme con don Óscar Cantero y todo su gremio para escucharlos y que ellos puedan realizar dichas denuncias con los antecedentes tengan disponibles".

Así, las denuncias formuladas por los conductores de microbuses del Gran Valparaíso no sólo abrieron un nuevo flanco para las autoridades laborales y de transporte de la región, sino que también instalaron cuestionamientos sobre el histórico modelo de funcionamiento del rubro, en medio de la amenaza de un nuevo paro indefinido que podría afectar a miles de pasajeros en las principales comunas del área metropolitana.

PURANOTICIA