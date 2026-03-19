Delegado provincial de San Felipe, Sebastián Caldera: “Mi visión está enfocada en el crecimiento económico”

Tras dejar su cargo como concejal de Putaendo, Sebastián Caldera inicia una nueva etapa al asumir como Delegado Presidencial Provincial de San Felipe, con una agenda marcada por la seguridad, la salud y el crecimiento económico del valle de Aconcagua.

En lo inmediato, la autoridad explicó que su gestión seguirá los lineamientos definidos a nivel central, donde la seguridad ocupa un lugar prioritario. “La prioridad, por supuesto, es la seguridad. Tenemos que optimizar lo que se viene haciendo, como la ronda de impacto, que tiene muy buena evaluación por la ciudadanía”, señaló, agregando que buscarán aumentar metas y reforzar la coordinación con las policías.

En materia de salud, Caldera reconoció que, si bien existen avances, aún hay desafíos pendientes. “San Felipe tiene buenos números, pero no lo suficiente para que no haya listas de espera”, afirmó, tras reunirse con autoridades del Hospital San Camilo.

Sin embargo, el énfasis de su gestión apunta a profundizar en aspectos propios del territorio. En ese sentido, planteó que uno de sus principales objetivos será dinamizar la economía local. “Mi visión está enfocada en el crecimiento económico. Aquí se tiene que potenciar aún más la actividad agrícola y atraer más recursos para su desarrollo”, sostuvo.

Junto con ello, relevó el potencial turístico del valle, destacando su valor patrimonial e histórico. “Tenemos muchos lugares que visitar, es un valle con características patrimoniales. Se puede potenciar la gastronomía y la identidad cultural ligada a nuestra historia”, indicó.

En esa línea, también abordó el impacto de grandes proyectos de inversión, como iniciativas mineras en la zona, subrayando su relevancia para el desarrollo. “Mientras cumplan con la institucionalidad, son proyectos que se ven con buenos ojos, porque significan crecimiento y oportunidades para el valle”, aseguró.

Otro de los ejes que planteó es la necesidad de generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en la provincia tras sus estudios. “Lo ideal sería que quienes estudian acá puedan quedarse trabajando en el valle. Para eso, necesitamos más inversión y oportunidades”, concluyó.

De esta forma, el nuevo delegado proyecta una gestión que, junto con abordar las urgencias nacionales, busca posicionar al valle de Aconcagua como un polo de desarrollo económico y turístico en la región.

PURANOTICIA