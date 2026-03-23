Delegado presidencial provincial compromete apoyo a alcalde de Villa Alemana para gestionar pronta apertura del Hospital Marga Marga

Continuando con las gestiones para lograr una pronta habilitación y apertura del Hospital Provincial Marga Marga, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, se reunió con el nuevo delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot.

En el encuentro, la nueva autoridad se comprometió a apoyar todos los esfuerzos que la municipalidad ha desarrollado en esa dirección, señalando que incluso acompañará al jefe comunal a reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, si es necesario.

Si bien se trató de un acercamiento protocolar, en la cita se estableció el compromiso de comenzar a trabajar inmediatamente a través de los equipos técnicos de cada parte. De hecho, una primera reunión ya quedó fijada para este viernes.

Tras el encuentro, Estay se mostró esperanzado en que el apoyo del delegado sirva para acelerar una solución que permita lograr la apertura del Hospital Provincial. “Él viene con todas las ganas, con toda la fuerza, toda la energía para poder obtener resultados. Vamos a ir al Gobierno Central, vamos a ir a hablar con el ministro del Interior con el fin de que articule al resto de los ministerios, para ponerle motor y celeridad a este lindo proyecto de la provincia”, dijo.

“Eso es lo que necesitábamos, necesitábamos un respaldo, necesitábamos gente que empatiza con los problemas de la ciudad y efectivamente creo que con este delegado las cosas van a cambiar. Es un compromiso de parte de las autoridades regionales, primero, y si hay que llegar más alto para que este tema salga de una vez por todas, por lo que dijo, nos va a acompañar y va a ser uno más”, agregó.

Por su parte, Azancot declaró irse “con muchas tareas y compromisos, pero contento porque se ve luz al final del túnel”.

En relación a las demoras para habilitar el nuevo hospital, declaró que con el nuevo Gobierno las cosas cambiarán. “Se han hecho gestiones los meses anteriores, pero esto se mide por gestión y por resultados y si no han estado los resultados, tenemos que nuevamente articular un proceso de ir a las nuevas autoridades e ir escalando lo que sea necesario, pero la solución tiene que venir ahora ya”, indicó.

En ese sentido, no eludió la responsabilidad que le corresponderá a él mismo en el resultado de estas nuevas gestiones, señalando que “el Supremo Gobierno definitivamente está interesado en que esto salga adelante y la articulación y la coordinación dentro de los distintos entes corresponde a la delegación provincial. El tema del hospital no repercute solamente en la provincia de Marga Marga, sino que en la región completa y por eso necesitamos la coordinación de todos los entes públicos para sacar esto adelante y dar una solución definitiva a nuestros conciudadanos”.

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