Delegado Presidencial descarta desalojar en diciembre el sector que no será expropiado en la megatoma de San Antonio

A menos de 24 horas de vencer el plazo judicial para iniciar el desalojo de la megatoma de San Antonio, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que el procedimiento no se ejecutará este jueves 4 de diciembre.

Además, la autoridad dependiente del Ministerio del Interior adelantó que la diligencia tampoco se realizará durante el mes de diciembre, debido a las múltiples labores operativas que deberá enfrentar Carabineros durante las próximas semanas.

Y es que la policía uniformada estará desplegada en distintos servicios extraordinarios que impiden destinar personal suficiente para un operativo de esta magnitud.

Entre ellos está el dispositivo especial de este fin de semana por la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, en Casablanca, que cada año convoca a miles de fieles en la ruta 68. A esa labor se suma la segunda vuelta de la Elección Presidencial, en las 38 comunas de la región, además de los operativos vinculados a las festividades de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, consideradas de alta demanda para la institución.

"Lo que hemos dicho es que hoy día, este mes y este par de semanas tienen una complejidad muy relevante para nosotros. Ya resuelto, de alguna forma, una base mínima de albergue, que no es lo suficiente para tener a todas las familias, sigue siendo un proceso muy complejo éste, pero además tenemos una complejidad evidente respecto del uso de la fuerza pública", comentó el Delegado Presidencial.

En ese sentido, expresó que "vamos a pedir esa consideración a la Corte de Apelaciones, dado que tenemos la procesión de Lo Vázquez este fin de semana, las elecciones el siguiente fin de semana, tenemos Pascua y Año Nuevo, por lo tanto, vamos a pedir consideración de ello para partir apenas podamos salir de esa festividades".

Si bien, el Gobierno dio a conocer este martes 2 de diciembre un plan habitacional que incluye la expropiación de 100 hectáreas de la megatoma en el cerro Centinela de San Antonio, como una forma de dar una solución definitiva a parte de las familias que habitan el lugar, lo cierto es que de forma paralela continuará adelante el proceso de desalojo en el resto de las hectáreas que no contempla esta iniciativa.

"Esto va a ser un proceso que va a ir avanzando en paralelo porque la propuesta que ha levantado el Gobierno habla de una expropiación de 100 hectáreas, de 215 habitadas, pero de un total de 256 en el terreno completo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es avanzar en un proceso de desalojo donde vamos a ir sacando principalmente y vamos a ir haciendo el proceso en función de las familias que viven en la zona que no va a ser la habitable o que no va a ser la zona expropiada", explicó Riquelme.

Según los catastros con los que cuenta el Gobierno, cerca de la mitad de las familias que componen la megatoma de San Antonio tendrán que ser desalojadas, situación que se le está informando a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que esté al tanto. De igual forma, la Delegación Presidencial se reunirá durante los próximos días con los representantes de las familias para organizar el proceso de desalojo.

Respecto a la posición de los habitantes de la megatoma, el delegado Riquelme indicó que "entendemos que hay una voluntad distinta, a propósito de lo anunciado el día de ayer, por tanto tienen una voluntad de que también vayan saliendo de esa zona una parte importante de las familias. Por lo tanto, eso va a tener un cariz probablemente distinto y lo vamos a ir planificando también con ellos. Y quienes no quieran salir, está obviamente mandatado el uso de la fuerza pública".

PURANOTICIA