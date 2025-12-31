Delegado Presidencial asegura que no habrá "mano blanda" frente a incivilidades en celebraciones de Año Nuevo en Valparaíso

El Delegado Presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, entregó un balance sobre las medidas adoptadas ante la llegada masiva de personas por la celebración de Año Nuevo en la región.

En conversación con radio Pauta, la autoridad detalló que “se estima del orden del millón de personas que circulan principalmente hoy día en la noche”, muchas de ellas provenientes de la región Metropolitana.

Además, mencionó que el mayor flujo de personas se concentrará durante la tarde, especialmente después del mediodía, cuando se espera el peak de llegada de visitantes.

En materia de seguridad, el Delegado fue enfático en señalar que no se permitirá cualquier conducta por tratarse de una fecha festiva. “No porque sea Año Nuevo significa que se pueda permitir cualquier cosa”, afirmó.

Y señaló que existen patrullajes, fiscalizaciones y multas para quienes se instalen en lugares no habilitados, como el pasto, los bandejones o con carpas en la playa. La autoridad recalcó que no habrá “mano blanda” frente a incivilidades.

Finalmente, comentó que el show pirotécnico contará con 16 puntos de lanzamiento en total, nueve en Valparaíso y siete en Viña del Mar.

El espectáculo comenzará a las 00:00 horas y tendrá una duración aproximada de entre 18 a 20 minutos.

