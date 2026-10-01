2.450 vacantes laborales se ofrecieron en feria que reunió a 42 empresas en Valparaíso

Miles de personas llegaron hasta el Terminal de Pasajeros de Valparaíso (VTP) para participar en la tercera versión de la Feria Laboral OMIL-ASIVA 2026, iniciativa que puso a disposición 2.450 vacantes laborales y contó con la participación de 42 empresas de diversos rubros.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Valparaíso y la Asociación de Empresas Región de Valparaíso (Asiva), tuvo como objetivo fortalecer la empleabilidad y facilitar la vinculación directa entre empresas, instituciones y la comunidad, acercando oportunidades de trabajo a vecinos porteños y otras comunas de la región.

La feria contempló ofertas dirigidas a profesionales, técnicos, trabajadores de distintos oficios, personas en búsqueda de prácticas laborales, personas mayores y quienes buscan oportunidades en el marco de la inclusión laboral, ampliando el acceso a alternativas de empleo en distintos sectores productivos.

La directora de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Valparaíso, Nicole Galdames, comentó que "es una feria laboral muy importante que desarrollamos por tercer año consecutivo y que es muy relevante, no solamente para la comuna de Valparaíso, sino también para la región. Ya hemos visto la cantidad de personas que vienen a entregar sus currículums, a buscar oportunidades y lo que queremos hacer es generar un puente entre la oferta laboral, las empresas y las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el gerente de Puerto Valparaíso y vicepresidente de Asiva, Franco Gandolfo, indicó que "acá se han congregado las empresas de ASIVA en las instalaciones del Terminal de Pasajeros de Puerto Valparaíso. Hay 42 empresas y ellas ofertan 2.450 puestos de trabajo, lo que es muy relevante. Esta es la cuarta versión de la feria, la tercera en Valparaíso, que hacemos en alianza con la comuna. Como Asiva, estamos muy contentos y esperanzados de que esto sea un aporte significativo desde el gremio a la región de Valparaíso y a lo que requiere en este momento también nuestro país”.

Desde el Ministerio del Trabajo también destacaron la importancia de generar espacios de encuentro entre las personas que buscan empleo y las empresas. La seremi Carolina Sangüesa señaló que “la oportunidad de generar estos espacios donde los vecinos de Valparaíso y del resto de las comunas puedan venir a conocer cuáles son las ofertas laborales. 2.400 ofertas laborales, es tremendamente importante”.

La autoridad regional agregó que “sabemos que tenemos un desempleo alto, principalmente en mujeres, por eso queremos hacer la invitación para que vengan los vecinos desde Viña del Mar, Valparaíso y de otras comunas a que conozcan cuáles son las ofertas laborales, a través de esta alianza estratégica que hace Asiva con el Municipio y Sence. Es una oportunidad que no hay que dejar pasar”.

La amplia oferta de la jornada también fue valorada por quienes acudieron al VTP en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Valeska Géners, quien vino desde Viña del Mar tras conocer la actividad a través de la OMIL de Valparaíso, destacó la diversidad de perfiles requeridos. “Me parece muy buena iniciativa, ya que con perfiles especializados cuesta encontrar trabajo, pero acá hay para varios perfiles y no todos profesionales, sino que también técnicos. Entonces, es una buena opción para toda la gente que necesita o está buscando trabajo”.

La Feria Laboral OMIL-Asiva se desarrolla en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso (Pladeco), particularmente de las acciones orientadas a fortalecer el desarrollo económico local y regional y generar mayores oportunidades para la comunidad.

El desarrollo de la jornada contó además con la colaboración de Esval, EFE, Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y Sence, entre otras instituciones. Asimismo, la actividad incorporó una profesional de lengua de señas, favoreciendo la participación y el acceso inclusivo a las distintas oportunidades laborales disponibles.

PURANOTICIA