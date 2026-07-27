Delegado Millones reporta 50 colegios con problemas y reconoce “error” tras tardía suspensión de clases: “No puede volver a pasar”

En el marco del balance realizado tras una reunión de trabajo con el presidente de la República, el Ministro del Interior y subsecretarios de Estado, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó un detallado informe sobre los daños provocados por el reciente sistema frontal, las medidas de mitigación implementadas y las acciones de recuperación que se están desarrollando en la región.

En entrevista con Puranoticia.cl, la autoridad abordó especialmente la situación de los establecimientos educacionales, confirmó una importante disminución en el número de recintos afectados y realizó un mea culpa respecto al manejo comunicacional y logístico de la suspensión de clases.

DE 276 A 50 COLEGIOS DAÑADOS

Uno de los antecedentes más relevantes entregados por el delegado fue la significativa reducción en la cantidad de establecimientos educacionales con daños. Si bien los primeros reportes elaborados por los propios directores cifraban la afectación en 276 recintos, las inspecciones técnicas realizadas en terreno permitieron actualizar el catastro.

"De los 276 bajamos a 256 y ahora ya estamos en 50", detalló el delegado Millones.

La autoridad explicó que durante la jornada continúan desplegados arquitectos y equipos técnicos, quienes evalúan la magnitud de los daños, como voladuras de techos, ventanas rotas e inundaciones de cámaras, con el objetivo de definir las reparaciones necesarias.

Asimismo, enfatizó que todos los establecimientos han retomado sus actividades o han implementado medidas de adaptación para asegurar la continuidad del proceso educativo.

"En todos volvieron a las clases. (…) Es lo que estamos haciendo con Laguna Verde, en su minuto se reubicaron los niños, se hizo una o dos jornadas, pero en el fondo no están perdiendo clases".

Respecto de la educación parvularia, correspondiente a Integra y Junji, el delegado indicó que, tras registrarse cerca de 900 párvulos sin atención durante la mitad de la semana, la cobertura volvió a la normalidad gracias a planes de redistribución implementados a nivel local.

AUTOCRÍTICA POR SUSPENSIÓN DE CLASES

Consultado sobre los criterios utilizados para decretar la suspensión de clases durante el sistema frontal, Manuel Millones reconoció que existieron falencias en la coordinación y en la oportunidad del anuncio, realizando una autocrítica respecto del procedimiento adoptado.

"Mire, yo creo que efectivamente hay que reconocer cuando se comete un error, (…), no puede volver a suceder, fue un error de coordinación. Y por cierto que no se puede suspender en el mismo día".

La autoridad también reflexionó sobre las consecuencias que este tipo de decisiones genera para las familias, especialmente aquellas donde ambos padres trabajan.

"Si tú le entregas el dato a las nueve de la noche también les complica, (…) pero si tú lo haces en la mañana es imposible tomar esa decisión, ya cuando el niño va y camina al colegio. (…) Deberíamos estar suspendiendo, si ocurriese cierta emergencia, a las seis de la tarde", concluyó.

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