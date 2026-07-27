Advierten vientos sobre los 70 kilómetros por hora y precipitaciones intensas en la región de Valparaíso desde este viernes

Tras el paso de las primeras precipitaciones de la semana, la región de Valparaíso se alista para enfrentar un nuevo y potente sistema frontal que comenzará a afectar la zona a partir de este viernes. De acuerdo con el pronóstico de especialistas, el evento dejará lluvias de alta intensidad en cortos periodos de tiempo y vientos con características de temporal, especialmente en el borde costero.

Luego de una breve pausa en las condiciones meteorológicas entre miércoles y jueves, el avance de este frente amenaza con generar complicaciones en la zona central del país. La Coordinadora Jefa de Meteored Chile, Pamela Henríquez, advirtió en Puranoticia.cl sobre la intensidad que podría alcanzar este fenómeno.

“Hasta el momento, por lo menos el viernes, se ve algo bastante fuerte de precipitaciones intensas, ratos con lluvia en corto periodo de tiempo y este viento en sectores costeros, que también es bastante relevante destacar”, comentó.

Uno de los factores que genera mayor preocupación de cara al fin de semana es la intensidad del viento pronosticado para el litoral de la región. Según explicó la especialista de Meteored, las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora, principalmente durante la jornada del viernes, cuando ingrese el sistema frontal.

“Podría venir con vientos sobre los 70 kilómetros por hora, especialmente el día viernes, cuando ingrese el sistema frontal”, explicó.

Henríquez además enfatizó que estas velocidades corresponden a un evento de consideración, de acuerdo con los parámetros meteorológicos.

“Es importante también destacar que sobre 62 kilómetros por hora, según la tabla de vientos, hablamos ya de características de temporal y eso es lo que podría ocurrir a partir del día viernes y extenderse hasta el día lunes”, expresó.

Las proyecciones preliminares indican que las precipitaciones más intensas se concentrarían entre las 11:00 y las 17:00 horas del viernes, una franja horaria especialmente sensible debido al desplazamiento de estudiantes y trabajadores.

Si bien el sistema frontal presentaría una pausa durante el sábado, la inestabilidad atmosférica se mantendría hasta comienzos de la próxima semana. Además, las proyecciones climáticas apuntan a que la primera quincena de agosto estaría marcada por el ingreso de nuevos sistemas frontales, favoreciendo nuevas precipitaciones en la zona central.

Sobre este escenario, Pamela Henríquez explicó que el actual contexto climático favorece la llegada de lluvias durante las próximas semanas.

“Estamos con el fenómeno de El Niño que favorece el ingreso de sistemas frontales a la zona central (...) Todo indica que por lo menos esta primera quincena debiésemos tener más lluvias, por lo menos en la zona centro, y que alcancen también a la región de Valparaíso”, concluyó.

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