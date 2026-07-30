Delegado Millones plantea fortalecer a Metro con buses alimentadores para "romper el monopolio" microbusero en el Gran Valparaíso

En medio del debate sobre la crisis que enfrenta el transporte en el Gran Valparaíso, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, planteó que una de las principales medidas para mejorar el sistema pasa por fortalecer el rol de Metro Valparaíso mediante la incorporación de buses alimentadores, iniciativa que, a su juicio, permitiría aumentar la competencia y disminuir la dependencia de los actuales operadores.

La autoridad explicó a Puranoticia.cl que el Ministerio de Transportes cuenta con herramientas para avanzar en esa dirección, señalando que "las autoridades tienen las herramientas para, aprovechando la presencia del Metro en el Gran Valparaíso, –a través de una facultad privativa del Seremi– entregar perímetros de exclusión o buses de acercamiento a Metro, que tiene una cantidad importante de líneas que pudieran perfectamente llegar, por ejemplo, hacia Gómez Carreño o hacia Forestal".

Luego recordó que "hay varias propuestas que tiene Metro. En este momento, están esperando que les validen Transporte e incluso la Contraloría, para que pudieran alimentar con buses bajo esa modalidad. Incluso en algunos casos no requieren una tarifa integrada. Incluso hay uno que tiene una propuesta que ocupa el plan, por 5 Oriente, 15 Norte, San Martín y alimentar el Metro. Esa yo creo que es la única forma de ir rompiendo el monopolio, donde tú vas fortaleciendo Metro, colocando buses urbanos en el Gran Valparaíso y vas mejorando la respuesta del transporte público".

En esa misma línea, Millones sostuvo que "la mejor forma de ir rompiendo el monopolio es ir metiendo nuevos actores y la forma de meter nuevos actores es como te señaló, fortaleciendo a Metro y, además, la facultad privativa que tiene el Seremi, que puede cortar cualquier modelo o cualquier línea de transporte hoy día el Seremi puede cortar los contratos de inmediato. Si ofrecieron una frecuencia y una flota, pero no cumplieron, se va y se llama a otra. Esa también es una facultad que tiene la autoridad de Transportes que a veces no se ejerce por temor a un paro, pero esa facultad está. De hecho, se hizo ya en Marga Marga y en Curauma-Placilla".

Respecto de la escasez de conductores, el delegado recordó que existe una iniciativa pendiente para aumentar la dotación de choferes mediante recursos públicos. En ese sentido, señaló que "en su minuto, como Consejo Regional analizamos la situación de los conductores y abordamos la problemática para poder formar nuevos conductores. La idea era aportar una cantidad importante de recursos para formar a lo menos 500 nuevos conductores. Eso está pendiente. Esto era con fondos regionales y con Sence haciendo la capacitación para formar conductores. Eso es necesario porque necesitamos, sí o sí formar conductores".

De igual forma, la primera autoridad de Gobierno en la región afirmó que el sistema mantiene un déficit estructural de choferes, situación que, según dijo, no ha sido transparentada por los operadores. "Tú tienes 2.200 buses licitados y si tú, en rigor, operas con la ley, debieras tener tres choferes por bus. Pero como no tienen tres, en algunos casos tienen dos y en algunos casos tienen uno. Y eso nunca se ha transparentado. Eso no lo transparenta el empresario, obvio".

Finalmente, Millones subrayó que "como los conductores ganan por pasajeros transportados, no se quedan las ocho horas que dice cualquier Código Laboral, se quedan 12 o hasta 14 horas. Por tanto, ganan un sueldo bien interesante, no menos de un millón de pesos. Claro, porque trabajan más y se matan trabajando porque sus sueldos son en base a los porcentajes que ellos perciben por la movilidad de pasajeros. Pero si cumpliéramos con la norma que se ofreció cuando estaba Mauricio Candia como Seremi, de tener a lo menos tres por los turnos, si cumpliéramos con la jornada completa, tendríamos una cantidad impresionante de conductores, pero no los tienen. ¿Por qué? Porque ganarían un tercio de lo ganan hoy día".

De esta manera, el delegado insistió en que fortalecer la participación de Metro Valparaíso, incorporar nuevos operadores y aumentar la disponibilidad de conductores son medidas que, a su juicio, permitirían avanzar hacia un sistema de transporte con mayor cobertura y mejores condiciones para los usuarios del Gran Valparaíso.

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